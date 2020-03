Latvijas krīzes vadības padomes izveidota iekļaujot tajā visas ministrijas un desmitiem valsts iestāžu darbinieku. Protams, pareizi, ka valsts pievērš uzmanību bīstamas slimības izplatībai, taču tērēt pārliekus budžeta līdzekļus un nevajadzīgi tracināt sabiedrību nevajadzētu. Rodas iespaids, ka šībrīža amatpersonu politiskās aktivitātes ir pārspīlētas un vairāk vērstas saistībā ar gaidāmajām Rīgas domes vēlēšanām un vēlmi iegūt papildu vēlētāju balsis. Koronavīrusa izplatība no Ķīnas līdz Eiropai nav ieviesusi problēmas ar preču apgādi. Pasaulē ir pietiekami konkurentu un ražošanas diversifikācijas iespējas tā, ka pietiekami ātri var aizstāt vienus piegādātājus ar citiem. Tā, piemēram, tādi lieli apģērbu ražotāji un tirgotāji kā Reserved, Mohito un House ir jau atraduši piegādātājus citās valstīs. Arī no Ķīnas piegādes nav apstājušās un neapdraud cilvēku veselību. Atsevišķi vietējie graudu produktu ražotāji ar pazīstamu zīmolu ir mēģinājuši uzspiest mazumtirgotājiem lielākas cenas griķiem. Taču tirgotāji nav padevušies šādai šantāžai un raduši iespēju aizstāt ar citiem zīmoliem. Protams, ka strauji pieaugošais pieprasījums (pēc griķiem +30%) ir radījis īslaicīgu preču iztrūkumu plauktos. Taču, ja beigusies prece šodien, tad tā būs plauktā atkal rīt. Negribas ticēt, ka latvieši pēkšņi no lieliem zirņu cienītājiem masveidīgi kļuvuši par griķēdājiem.

Parādījušies arī citi aizspriedumi. Tā, piemēram, mazāk pērk makaronus, jo to tradicionālā izcelsme ir Itālija, un rīsus, kas ir ķīniešu pamatēdiens. Varam droši apgalvot, ka Latvijā netrūkst pārtikas un nepietrūks. Ja kāds nevar aiziet uz veikalu veselības stāvokļa dēļ vai atrodas karantīnā, tad vismaz Rīgas reģionā ir plašas iespējas pārtikas piegādei uz mājām.

Vienlaikus aicinām pārtikas krājumus mājās veidot saprātīgi, kā arī savlaicīgi sekot produktu derīguma termiņiem, lai nelietderīgi neizšķērdētu pārtiku. “Ņemot vērā, ka diez vai dzīvosim aplenkumā un izolācijā, vajadzētu aprēķināt, cik daudz pārtikas produktu to derīguma termiņa ietvaros varētu apēst savā konkrētajā mājsaimniecībā,” norāda Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) prezidents Henriks Danusēvičs.

Nedaudz radušās problēmas sejas masku cienītājiem vai viņu aktivitāšu dēļ. Šobrīd lielākā daļa aptieku ziņo, ka nav pieejamas sejas maskas. Vienlaikus mēs varam piegādāt tirgum vismaz 200 tūkstošus masku. Protams, to cena ir kāpusi un iespējamā summa, ar ko jārēķinās, mazumtirdzniecībā var būt tuvu 2 eiro gabalā. Panika ir radījusi problēmu būvniekiem, jo darba drošībai objektos domātos respiratorus izpērk pārāk bailīgie “elpotāji’ savām ikdienas gaitām.

Protams, bailes no vīrusa ir radījušas arī pozitīvu iespaidu, jo devušas daudz lielāku efektu vides aizsardzībai nekā Grētas Tūnbergas aicinājumi. Ir būtiski samazinājies gaisa piesārņojums gan ierobežojot ražošanu Ķīnā karantīnas dēļ, gan samazinoties aviopārvadājumiem. Šobrīd varam secināt, ka COVID-19 epidēmijas rezultāti ir ietekmējuši 5 miljonus uzņēmumu darbību visos kontinentos un visvairāk tas ir skāris pakalpojumus, tirdzniecību, ražošanu un finanšu nozari.

Ilgtermiņā tas novedīs pie ražošanas un pakalpojumu diversifikācijas, palielinās vietējo ražojumu īpatsvaru preču piedāvājumā, mainīsies arī patērējamo produktu īpatsvars un struktūra. Palielināsies pieprasījums pēc pārtikas, higiēnas precēm, kosmētikas, medikamentiem un sadzīves tehnikas.

Mainīsies arī iepirkšanās struktūra, jo cilvēki vairāk izvairīsies no plaši apmeklētām publiskām vietām ne tikai saistībā ar izpriecu pasākumiem, bet arī lieliem tirdzniecības centriem un gadatirgiem.