Latvijas Tirgotāju asociācijas viedoklis

Rītdiena lielai daļai iedzīvotāju sāksies satraukuma, jaunu baiļu un iespējams panikas gaisotnē. Vēl šodien varējām brīvi iet uz veikalu, bet jau rīt – bez maskas ne soli. Šāds lēmums ir straujš, neļaujot ne aprast ar jauniem ierobežojumiem, ne sagatavoties tiem. Saistībā ar straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība šodien noteica papildus ierobežojumus tirdzniecībā: no rītdienas (14.oktobra) sejas maskas būs jālieto visiem pircējiem un apmeklētājiem arī veikalos (tai skaitā aptiekas, pasta, finanšu, preses utml. pārdošanas vietās). Tirdzniecības centrus valdība uzskata par veikaliem un to iekštelpās jālieto maskas.

Prasība par masku lietošanu neattiecas uz ēdināšanas un pakalpojumu vietām. Pakalpojumu sniegšanas vietās maskas jālieto darbiniekam, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras.

Prasība par sejas masku lietošanu attiecas uz tirdzniecības vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Savukārt, attiecībā uz darbiniekiem, kas nekontaktē ar klientiem, masku lietošanas nepieciešamību izvērtē darba devējs, izvērtējot saslimšanas riskus.

No 17.oktobra sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6 līdz 24, iekštelpās pie galdiņiem drīkstēs atrasties ne vairāk par 4 personām, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Ja ēdināšanas vietās rīko privātu pasākumu, tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības).

Pircējiem pašiem jāievēro pienākums nēsāt masku (nākamnedēļ ieviesīs sodus). Tirgotājam nav pienākums uzraudzīt masku lietošanu, tomēr ir tiesības neapkalpot pircēju bez maskas.

Diemžēl valdība nav sagatavojusi masku krājumus un nav aicinājusi to darīt nozarei, tāpēc esam pārliecināt par iedzīvotāju satraukumu rīt. Ne katru dienu pieprasījums pēc konkrētas preces, šajā gadījumā – maskas, Latvijā sasniegs dienā nepilnu miljonu. Tāpēc nozare aicina iedzīvotājus un tiesībuzraugošās institūcijas būt saprotošām, bet Veselības ministriju atsākt komunikāciju ar nozari un nodrošināt ar pietiekamiem masku krājumiem, pie kam, kas iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi, par pieņemamu cenu.

Vienlaikus beidzot jāatrisina ilgstoši zem paklāja saslaucītais jautājums par individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksu kompensāciju. Šobrīd no 2 miljardiem tas ir apaļa nulle.