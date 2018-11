Latvijas Top 10 apmeklētākie reģionālie portāli

Starptautiskais interneta pētījumu uzņēmums Gemius publicējis Latvijas apmeklētāko reģionālo portālu Top 10. Dati rāda, ka lasītākais reģionālais portāls ir liepajniekiem.lv, taču visilgāk interneta lietotāji izvēlas uzkavēties ziņu vietnē bauskasdzive.lv.

Lai noskaidrotu un akcentētu reģionālo portālu nozīmi, Gemius veicis padziļinātu analīzi par Latvijas lasītākajiem vietējo ziņu portāliem. Šī gada oktobrī Top 10 reģionālos portālus apmeklējuši apmēram 296 000 lietotāji jeb Real Users, no kuriem gandrīz pusi veido portāla liepajniekiem.lv auditorija (109 000 apmeklētāji). Otrs apmeklētākais reģionālais portāls oktobrī ar 58 000 apmeklētājiem ir zz.lv, taču Top 3 noslēdz ziemellatvija.lv ar 54 000 lietotājiem.

Vidēji viens lietotājs visilgāk oktobrī uzturējies portālā bauskasdzive.lv ar 38 minūtēm un 6 sekundēm. Otrs visilgāk apmeklētākais reģionālais portāls Latvijā ir Topa līderis liepajniekiem.lv ar 33 minūtēm un 5 sekundēm, kam seko vietne aluksniesiem.lv ar 27 minūtēm un 40 sekundēm.

Oktobrī Top 10 populārākos Latvijas reģionālos portālus visbiežāk ir apmeklējušas sievietes. Procentuāli visvairāk sieviešu apmeklē Gulbenes portālu dzirkstele.lv (76 procenti), portālu valmieraszinas.lv (73 procenti) un Vidzemes Ziemeļu portālu ziemellatvija.lv (72 procenti).

Visretāk Top 10 reģionālos portālus apmeklē Latvijas iedzīvotāji vecumā no 7 līdz 14 gadiem (4 procenti), taču visbiežāk – vecuma grupās no 25 līdz 44 gadiem (45 procenti). Salīdzinot Topa portālus, vietni aluksniesiem.lv visvairāk apmeklē Latvijas iedzīvotāji vecuma grupās no 45 līdz 55+ (56 procenti). Lielākais bērnu un jauniešu īpatsvars vecumā līdz 14 gadiem uzrādīts vietnēs liepājniekiem.lv, rekurzeme.lv un valmieraszinas.lv (katrā pa 5 procentiem). Savukārt interneta lietotāji vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem visbiežāk sastopami galvaspilsētas portālā riga.pilseta24.lv (37 procenti).

Aplūkojot datus par ziņu portālu auditorijas izglītības līmeni, novērojams, ka apmēram 35 procenti no Top 10 portālu apmeklētājiem ir ieguvuši augstāko izglītību, taču tikai apmēram 12 procenti apmeklētāju ir ar pamatskolas vai nepabeigtu vidējo izglītību. Galvaspilsētas portāls riga.pilseta24.lv uzrāda vislielāko apmeklētāju īpatsvaru, kas ir ieguvuši augstāko izglītību (47 procenti). Savukārt lietotāji ar vidējo speciālo izglītību oktobrī biežāk apmeklējuši portālus rekurzeme.lv un aluksniesiem.lv (34 procenti katrā).





Sīkāk var apskatīt ŠEIT.