Lielākoties mājputnu turētāji biodrošības prasības ievēro

Turēt mājputnus slēgtā telpā (kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav, un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai; telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume);