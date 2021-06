"Likumi.lv" - 20 un jauna attīstība: tagad palīgs arī pašvaldību saistošo noteikumu sistematizēšanā

Latvijas Republikas tiesību aktu vietne likumi.lv šodien svin 20 gadu jubileju. Likumi.lv jau no pirmsākumiem ir veidota kā uzticams informācijas avots ikvienam. To izmanto gan profesionāļi, gan studenti un citi interesenti darbam, studijām, personiskām vajadzībām. Likumi.lv turpina savu attīstību, un no 2022. gada 1. janvāra kļūs par vēl noderīgāku instrumentu pašvaldībām, jo tajā būs sabiedrībā ilggaidīts jaunievedums − vienuviet visi pašvaldību saistošie noteikumi sistematizētā veidā. Par to informē oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” sabiedrisko attiecību speciāliste Adelīna Anna Ziemele.

Vietne likumi.lv 2001. gadā tika izveidota Tieslietu ministrijas uzdevumā. Sākotnēji tajā bija pieejami tikai likumi un Ministru kabineta noteikumi, taču gadu gaitā ievērojami ir audzis gan vietnes saturs, gan tās funkcionalitāte. Kā rāda ikgadējais lietotāju skaita pieaugums, likumi.lv kļuvis par neatņemamu palīgu darbā tūkstošiem lietotāju. Starp Latvijas vietnēm apmeklējuma un sasniegtās auditorijas ziņā likumi.lv ierindojušies no 13. līdz 15. vietai (starptautiskās interneta izpētes aģentūras "Gemius" dati).

Kopumā "Latvijas Vēstneša" informatīvo platformu veido 4 vietnes – vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, juristavards.lv un žurnāls "Jurista Vārds", un tā ir saistītu pakalpojumu kopums, kas sinerģijā nodrošina privātpersonu tiesības būt informētam par to tiesībām un pienākumiem, kā to paredz “Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums”.

Likumi.lv šobrīd ir pieejami ap 100 tūkstošiem tiesību aktu. Cik Latvijā ir spēkā esoši tiesību akti un tādi, kas stāsies spēkā? Jūnija beigās - 6207 likumi (no tiem 4548 ir grozījumi) un 11 093 Ministru kabineta noteikumi (no tiem 6725 ir grozījumi).

Par likumi.lv attīstību, iespējām un redakciju, kas tos ikdienā veido – LV portāla infografika: Tiesību aktu vietnei likumi.lv – 20

Pērn izdarītie grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā paredz, ka no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tiks izsludināti visu pašvaldību saistošie noteikumi (t. sk. pašvaldības nolikumi, budžets un tā grozījumi, ar teritorijas attīstības plānošanu saistītie saistošie noteikumi) pilnā apjomā. Līdz ar to visu pašvaldību saistošie noteikumi sistematizētā veidā ikvienam interesentam brīvi un bez maksas būs pieejami vietnē likumi.lv.

"Tas nozīmē, ka saistošajos noteikumos iekļausim to grozījumus, būs norādīti dažādi tos raksturojoši parametri un izveidota sasaiste ar citiem tiesību aktiem. Katra pašvaldība sev aktuālo informāciju varēs atrast atsevišķā sadaļā. Ja par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, tos ietversim Administratīvās atbildības ceļvedī HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/tema/administrativas-atbildibas-celvedis" , ” skaidro oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" Tiesību aktu sistematizācijas daļas vadītāja Sandra Zālīte.

Tā kā no 1. jūlija darbu sāks jaunās pašvaldības un likumi.lv vietnē būs pieejami pašvaldību saistošie noteikumi, lietotājiem var būt noderīgas padziļinātas prasmes tiesību aktu vietnes iepazīšanā. Tam kā palīgs var kalpot videogids, kurā nepilnu sešu minūšu garumā demonstrēts, kā meklēt tiesību aktus, kādas iespējas ir tiesību aktu sarakstos un atvērumos, rīkjoslas opcijas, iespējas pie pantiem un personalizētās iespējas.