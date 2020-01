"Lursoft": Pērn Latvijā likvidēts rekordliels uzņēmumu skaits

Latvijā pagājušajā gadā likvidēto uzņēmumu skaits sasniedzis rekordu, aģentūrai LETA pavēstīja "Lursoft" pārstāvji.

Pagājušajā gadā Latvijā likvidēts 23 881 uzņēmums, kas ir par 3137 jeb 15,1% vairāk nekā gadu iepriekš, kad tik likvidēti 20 744 uzņēmumi.

Vienlaikus "Lursoft" pārstāvji atzīmēja, ka Uzņēmumu reģistrs pērn veica vienkāršotās likvidācijas procesu augsta riska klientiem, visupirms no reģistra izslēdzot tās juridiskās personas, kuras nav atklājušas patiesā labuma guvēju un kuru dalībnieku vidū ir ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas. Tas darīts ar mērķi uzlabot situāciju naudas atmazgāšanas novēršanas un uzņēmējdarbības vides drošības jomā Latvijā.

Pēc "Lursoft" apkopotās informācijas, teju desmitajai daļai no pērn likvidētajiem uzņēmumiem nav zināma to darbības nozare, savukārt 3,5% no pagājušajā gadā likvidētajiem uzņēmumiem iepriekš nodarbojušies ar dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību, bet vēl 2,6% - ar restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumu sniegšanu.

2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu samazinājies likvidēto uzņēmumu vidējais vecums. Ja vidējais vecums 2018.gadā likvidētajiem uzņēmumiem bijis gandrīz 11 gadi, tad pagājušajā gadā likvidētajiem uzņēmumiem vidējais vecums bija 8,4 gadi.