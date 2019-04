ManaBalss.lv: NĪN vienīgajam mājoklim ir jāpārņem Saeimas dienaskārtībā

Šonedēļ atbalstītāju skaits iniciatīvai „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” platformā ManaBalss ir sasniedzis tās pārstāvju uzstādīto jauno slieksni – 50 tūkstošus atbalstītāju.



Šai sakarā autoru un parakstītāju vārdā ManaBalss ir nosūtījusi aicinājumu Saeimas frakciju deputātiem un ārpusfrakciju deputātiem fokusēt politisko gribu un reāli pievērsties šim sasāpējušajam, sarežģītajam un arī neērtajam jautājumam par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam.





Spriežot pēc kolektīvo iesniegumu statusa informācijas Saeimas interneta mājaslapā (http://mandati.saeima.lv/kolekt%C4%ABvie-iesniegumi), šis likumdošanas priekšlikums, kuram kopš tā iesniegšanas Saeimā pirms trijiem gadiem ir pievienojušies gandrīz 40 tūkstoši papildus atbalstītāju, nepārprotami ir „iestrēdzis” starp valsts institūcijām.





Šāds nenoteikts kolektīvo iesniegumu statuss ManaBalss vērtējumā ir sevišķi bīstams, jo vairo sabiedrībā iespaidu, ka „nekas nenotiek” un sajūtu par atsvešinātību no varas. Mūsuprāt, šāda rezignācija ir sliktākais, kas politiskajā dialogā ar sabiedrību var notikt. Jo no vienas puses tas cilvēkus velk uz demokrātijas un varas leģitimitātes apšaubīšanu, apātiju un cinismu, bet no otras – uz ekstrēmām rīcībām, vai arī vēlmi pamest valsti.





Biedrības „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” pārstāvji vēlas arī atgādināt, ka lēmums dot tiesības iedzīvotājiem parlamentā iesniegt aktuālus jautājumus tika izveidots pēc valodu referenduma kā kompensējošs mehānisms ieviestajam ļoti augstajam referenduma slieksnim, kuru praktiski nav iespējams īstenot. Līdz ar to šis rīks, kas domāts sabiedrības viedokļa paušanai un spriedzes mazināšanai sabiedrībā, reāli nedarbojas. Tas, kas valsti pasargā no plašiem nemieriem, ir atvērtās robežas un sabiedrības apātija, kas Latviju notur arī pēdējās vietās starp ES valstīm virknē rādītāju.





Tāpēc Manabalss ieskatā jebkāds lēmums par kolektīvajiem iesniegumiem ir labāks, nekā nekāds, un jebkurā gadījumā noteikti ir nepieciešama komunikācija ar sabiedrību par šo likumdošanas ierosinājumu, kas ir guvis plašu un nepārprotamu atbalstu.





Kolektīvā iesnieguma „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” autori apzinās, ka arī ar gandrīz 40 tūkstošiem jauno parakstu šis likumdošanas ierosinājums Saeimā nav iesniedzams no jauna, jo formāli tas jau atrodas jūsu, tautas priekšstāvju, un valdības institūciju dienaskārtībā. Tāpēc ManaBalss šā kolektīvā iesnieguma autoru un 50130 atbalstītāju vārdā (parakstu skaits 03.04.2019.) lūdz Saeimas deputātus pārņemt šo jautājumu 13. Saeimas dienaskārtībā un izdarīt par to politisku lēmumu. Kā norādīts, ManaBalss ieskatā svarīgs ir skaidrs lēmums, lai kāds tas arī būtu, un rīcība – šīs iniciatīvas atbalstīšana, noraidīšana vai tās iestrāde likumdošanā kompromisa variantā.





Vēstulē frakcijām ir norādīts, ka saziņā ar kolektīvā iesnieguma „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” autoriem ManaBalss ir guvusi apstiprinājumu viņu noturīgai uzticībai konstruktīvam, procesuālam politiskajam dialogam. Šā iesnieguma pārstāvji un arī ManaBalss komanda norobežojas no attiecīgā nodokļu politikas jautājuma sajaukšanas ar citiem sabiedrības un politiskās dienaskārtības akūtajiem jautājumiem. Jo pirmām kārtām katrs no sasāpējušajiem jautājumiem ir risināms individuāli. Otrām kārtām populistiska ažiotāža un „viss ir slikti” attieksmes kultivēšana nenāk par labu ne šo dažādo rīcībpolitikas jautājumu apspriešanai un risināšanai, ne konstruktīvam politiskajam dialogam vispār.





„Lūdzam ar cieņu izturēties pret iesnieguma virzītājiem un atbalstītājiem, kas pret jums izturas ar cieņu un uzticību, un pārņemt kolektīvo iesniegumu „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” 13. Saeimas dienaskārtībā,” noslēgumā rakstīts Saeimai adresētajā vēstulē.





Paralēli šim trešdien, 3. aprīlī, Saeimā notika ārkārtas sēde par šā gada valsts budžetu. Aģentūra LETA ziņo, ka tajā deputāti noraidīja deputāta Igora Pimenova (S) izteikto priekšlikumu atcelt NĪN vienīgajam mājoklim. I. Pimenovs bija argumentējis tieši ar platformā ManaBalss pausto iedzīvotāju vēlmi, ka vienīgajam mājoklim netiek piemērots NĪN. “Ierosinu šim likt punktu,” uzsvēra deputāts.

I. Pimenovs rosināja, ka Ministru kabinetam tiek dots uzdevums līdz šā gada oktobrim iesniegt Saeimā grozījumus likumā par NĪN, kurā tiktu noteikta ar NĪN neapliekamā dzīvojamās platības daļa par katru šajā nekustamajā īpašumā deklarēto Latvijas valstspiederīgo personu.