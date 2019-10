Meklē meitenes galvenajām lomām Lindas Oltes spēlfilmā "Māsas"

Režisore Linda Olte meklē galvenās varones savai topošajai debijas spēlfilmai “Māsas”. Uz aktieru atlasi šā gada novembrī tiek aicinātas meitenes vecumā no 8 līdz 14 gadiem, kuras vēlas pretendēt uz galvenajām lomām.



Filma Māsas iecerēta kā sociāla drāma par bērnunamā uzaugušām māsām Anastasiju (13) un Diānu (9). Bērnu nama direktore meitenēm paziņo, ka viņas vēlas adoptēt kāda amerikāņu ģimene. Diāna jūtas kā izredzētā un nevar sagaidīt šo brīdi, bet Anastasijai nekādi adoptētāji nav vajadzīgi – viņa grib palikt Latvijā un veidot jaunu dzīvi kopā ar savu īsto mammu. Tomēr viss nav tik vienkārši – iznākot no cietuma, bērnu mamma par meitām neliekas ne zinis, un Anastasijai savos trīspadsmit gados ir jāpieņem lēmums: braukt uz svešo Ameriku vai palikt savā pazīstamajā vidē bez ģimenes.



Meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem aicinām pieteikties uz Anastasijas lomu. Anastasija ir atlētiska, dumpinieciska meitene, kurai patīk asas izjūtas, viņa nebaidās paust savu viedokli ikvienā situācijā. Priekšroka tiks dota pretendentēm, kuras nebaidās no suņiem un prot braukt ar skrituļdēli vai ir gatavas iemācīties to darīt; vajadzīgas arī pamatzināšanas angļu valodā.

Savukārt meitenes vecumā no 8 līdz 11 gadiem tiks gaidītas uz Diānas lomas provēm. Diānu režisore Linda Olte raksturo kā kalsnas miesas būves meiteni, kura pēc dabas ir mierīga un sapņotāja, taču dažkārt spēj kļūt ļoti emocionāla un sacelt vētru ūdens glāzē.

Filmas aktieru atlasi organizē Deep Sea Studios. Pieteikumā jāiekļauj vārds, vecums, 2-3 nesen uzņemtas fotogrāfijas, īss video, kurā meitene pastāsta par sevi (līdz 2 min, uzņemts ar telefonu), arī vecāku kontaktinformācija. Iepriekšēja pieredze aktiermākslā nav nepieciešama.

Pieteikumus gaidīsim līdz 7. novembrim uz e-pastu masasfilma@gmail.com. Dažu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas ar jums sazināsies studijas pārstāvis.

Filmas “Māsas” režisore un scenārija autore ir Linda Olte, operators Aleksandrs Grebņevs, māksliniece Laura Dišlere, producenti Una Celma un Matīss Kaža. Filmas projekts tiek attīstīts ar Nacionālā Kino centra atbalstu.