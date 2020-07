Ministru kabinets pastiprina atsevišķus Covid-19 izplatības ierobežojumus

Piektdien 10. jūlijā, operatīvi reaģējot uz Covid-19 infekcijas izplatības pieaugumu, Ministru kabinets ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu daļēji atjaunot atsevišķus ierobežojumus, lai pasargātu sabiedrību no straujas infekcijas izplatības. Ar valdības lēmumu tiek stingrāk ierobežota apmeklētāju plūsma sabiedriskās ēdināšanas vietās.

10. jūlija ārkārtas sēdē valdība grozīja Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, atjaunojot atsevišķus ierobežojumus, kas bija spēkā pēc ārkārtējās situācijas beigām līdz 31. augustam.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš norāda: “Vīruss mums ir devis nopietnu signālu, ka tas joprojām ir mūsu vidū Latvijā un vēl vairāk – pārējā pasaulē. Pēdējo dienu laikā pieaugot saslimstībai mūsu sabiedrībā, valdība savlaicīgi reaģē, pastiprinot atsevišķus ierobežojumus, lai laicīgi novērstu plašāku Covid 19 izplatību un līdz ar to arī nepieciešamību atjaunot daudz stingrākus mērus. Šajā cīņā joprojām ir svarīga katra sabiedrības locekļa atbildīga iesaiste. Mēs nedrīkstam zaudēt modrību – turpinām mazgāt rokas, ievērot fizisku distanci, izvairīties no drūzmēšanās un izmantot lietotni “Apturi Covid”.”

Vērtējot jaunos Covid-19 inficēšanās gadījumus, secināts, ka šīs nedēļas laikā notikuši trīs uzliesmojumi, kuriem ir kopīga pazīme – tie ir radušies publiskās vietās – bāros, restorānos un līdzīgās izklaides vietās. Līdz ar to Veselības ministrija piedāvāja valdībai lemt par atsevišķu ierobežojumu pastiprināšanu sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Ministru kabineta lēmums nosaka, ka no 11. jūlija tiek atjaunots iepriekš noteiktais darba laika ierobežojums sabiedriskās ēdināšanas vietām un tās drīkstēs uzsākt darbu ne ātrāk kā plkst. 6.30 un strādāt ne vēlāk kā līdz plkst. 24.00. Lai mazinātu drūzmēšanās iespēju, tiek atjaunots arī nosacījums par cilvēku skaitu pie viena galdiņa – pie viena galdiņa telpās drīkstēs atrasties ne vairāk kā 4 cilvēki, bet ārā – ne vairāk kā 8 cilvēki.

Sabiedriskās ēdināšanas vietās joprojām jānodrošina divu metru attālums starp galdiņiem, kā arī vismaz 3 kvadrātmetri publiski pieejamo iekštelpu platības uz vienu apmeklētāju. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem redzamā vietā vismaz pie ieejas jāizvieto informācija par telpās pieļaujamo apmeklētāju skaitu. Šī informācija kalpos arī par atskaites punktu pašvaldības policijai, lai pārliecinātos, vai telpās nav pārsniegts cilvēku skaits.

Tikmēr jau no 11. jūlija kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietas varēs uzsākt darbu par pusstundu agrāk un vērt durvis apmeklētājiem jau no plkst. 6.00. Savukārt nosacījums par darba laika beigām paliek nemainīgs – līdz plkst. 24.00, izņemot brīvdabas kino pasākumus, kuri drīkst notikt līdz plkst. 2.00 naktī.

Spēkā saglabājas iepriekš noteiktie pulcēšanās ierobežojumi. Līdz 31. jūlijam telpās līdz 1000 m2 drīkst pulcēties ne vairāk kā 100 cilvēki, bet lielākās telpās - 500. Savukārt ārā drīkst pulcēties ne vairāk kā 1000 cilvēki.

Ņemot vērā, ka nozīmīga daļa Covid-19 inficēšanās gadījumu ir saistīti ar ārvalstu braucieniem, nepieciešams kritiski izvērtēt nepieciešamību izbraukt no Latvijas. Savukārt pēc ierašanās Latvijā no valstīm, kurās 14 dienu kopējais jauno Covid-19 gadījumu skaits ir 16 vai vairāk , stingri jāievēro pašizolācija.

Covid-19 izplatības ierobežošanā izšķiroša nozīme ir ikviena sabiedrības locekļa atbildīgai rīcībai, ievērojot piesardzību un drošas sadzīves principus. Visur, kur iespējams, jāievēro divu metru distance un jāizvairās no vietām, kur ir daudz cilvēku. Īpaša uzmanība jāpievērš roku mazgāšanai, telpu vēdināšanai, koplietošanas virsmu un priekšmetu tīrīšanai.

Atrodoties vietās, kur nav iespējams ievērot divu metru distanci no apkārtējiem, ieteicams lietot mutes un deguna aizsegu, tai skaitā, sabiedriskajā transportā. Dodoties uz pašizolācijas vietu pēc atgriešanās no ārvalstīm, mutes un deguna aizsegs sabiedriskajā transportā jālieto obligāti. Obligāti aizsegs jālieto arī, ja publisku vai privātu pakalpojumu sniedzēji un pasākumu organizatori to pieprasa.

Iedzīvotāji tiek aicināti veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ka nav saslimšanas simptomu. Testēšanas punkti strādā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdienās no 9.00 līdz 15.00 un svētdienās no 9.00 līdz 12.00. Testēšanas punktā var ierasties gan ar privāto transportu, gan kājām vai ar velosipēdu. Pirms došanās uz testpunktu, obligāti jāpiesakās, zvanot uz tālruņa numuru 8303.

Atgādinām, ka valdības lēmumi, spēkā esošie ierobežojumi un cita informācija, kas saistīta ar Covid-19 izplatību Latvijā, kā arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes vienuviet pieejami tīmekļvietnē www.covid19.gov.lv, kā arī zvanot uz vienoto tālruņa numuru 8345.

Detalizēti ar jaunākajiem grozījumiem MK 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai-speka

Uzziņai



Ministru kabineta lēmumu pamatojošie epidemioloģiskie rādītāji:

07.07.2020. un 08.07.2020. jauno pozitīvo gadījumu skaits bija septiņi katru dienu, kopā 14. Savukārt 09.07.2020. konstatēti 13 un 10.07.2020. 11 jauni saslimšanas gadījumi. Kopā četru dienu laikā 38 jauni saslimšanas gadījumi, bet nedēļā 41 gadījums

14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 Latvijā 10.07.2020. ir 2.8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir pieaugums no 06.07.2020. (0.8 gadījumi/ 100 000 iedzīvotāju)

Primāri pozitīvu testu uz Covid-19 īpatsvars ir 0,08 %

16 % Covid-19 gadījumu nav saistīti ar inficēšanos Latvijā, bet gan ar inficēšanos ārvalstīs (uz 06.07.2020. ar ārvalstīm bija saistīti 46% gadījumu)

uz 10.07.2020. pacientu skaits, kas ārstējas stacionārajās ārstniecības iestādēs Latvijā ar apstiprinātu Covid-19 infekciju ir 3