Dagdas, Jaunjelgavas un Valkas novados neapdomīga kāpšana uz ledus prasījusi četru cilvēku dzīvības, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Ilze Dāme-Birziņa. Divu dienu laikā neapdomīga kāpšana uz ledus Latvijā prasījusi jau sešu cilvēku dzīvības.

Jau ziņots, ka 9.decembrī Tērvetes novadā noslīkuši divi ledū ielūzuši cilvēki, bet vēl viens noslīkušais tika izcelts no ūdenstilpes Salaspilī.

Dāme-Birziņa stāstīja, ka Valkas novadā ledū ielūzuši divi cilvēki, bet Dagdas un Jaunjelgavas novados katrā pa vienam. Ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēla noslīkušos un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

Saskaņā ar 112 Zvanu centrā saņemto informāciju, Jaunjelgavas novada Sunākstes pagastā bojāgājušais makšķernieks jau iepriekšējā dienā nav atgriezies mājās. VUGD ziņots, ka viņš, iespējams, ir ielūzis ledū. Apmēram 70 metrus no krasta ugunsdzēsēji glābēji atrada bojāgājušo, izkala viņu no ledus un nogādāja krastā.

Dāme-Birziņa uzsvēra, ka laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas ledus kārta, VUGD aicina būt piesardzīgiem, jo ledus kārta joprojām ir ļoti plāna un atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami. "Ik gadu ziemas periodā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ledū un noslīkst. Pēdējo divu dienu laikā VUGD saņēma sešus izsaukumus uz gadījumiem, kad cilvēki ielūza ledū - seši cilvēki gāja bojā, bet divi tika izglābti," viņa sacīja.

"Jāatceras, ka ledus kārta uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi. Tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes vidū var būt plāna. Tāpēc cilvēkiem bieži veidojas maldīgs priekšstats, ka ledus ir izturīgs," viņa uzsvēra, sakot, ka ja ledus tomēr ir ielūzis, tad ir jāsaglabā miers, kā arī jāmēģina galvu turēt virs ūdens. Tāpat ledum ielūstot nevajag haotiski kustēties, bet gan vienmērīgi kustinās kājas, it kā griežot velosipēda pedāļus, bet, kad ir izdevies tikt ārā no ūdens, tad nav jāsteidzas stāties kājās, bet gan mēģināt ritināties prom no bīstamas vietas.

Viņa teica, ka, lai sekmīgi izkļūtu no ledus, makšķerniekiem ieteicams ņemt līdzi dažādus palīglīdzekļus, proti ledus irbuļus vai āķus, ar kuru palīdzību var ieķerties ledū un tādējādi izvilkt sevi ārā. Labs risinājums ir pilns makšķerēšanas tērps, kuram ir peldfunkcija vai glābšanas veste, kas ļaus pēc ielūšanas ledū peldēt pa ūdens virsu.

VUGD aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvību, kā arī nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai jaunieši slidinās pa nedrošo ledu - brīdiniet viņus par bīstamību. Savukārt, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta vai arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvanīt 112 Zvanu centru.