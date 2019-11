Šo ceturtdien, 7. novembrī, reģionu pārstāvji rīkos protesta akciju (tautas sapulci) pret vardarbīgu un neloģisku reformu, kas pilnībā iztukšos laukus. Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) pretinieku protests sākas pie Saeimas, 7. novembrī plkst. 9:30 (solidarizējoties ar mediķiem, reģionu cilvēki pie Saeimas sāks pulcēties jau plkst. 9:00).

Protesta akcija tiek rīkota, jo Saeimas darba kārtībā uz 1.lasījumu nonāk J. Pūces (A/PAR) virzītais un koalīcijas atbalstītais likumprojekts par administratīvi teritoriālo reformu (ATR). Tautas sapulces iesniedzējs Valdis Možvillo, zemnieks no Alojas, dalībai protesta akcijā uzrunājis arī vairākas politiskās partijas. V.Možvillo aicinājumam atsaukusies Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) un Latvijas Reģionu apvienība (LRA). Protesta akcijai pievienoties tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, Latvijas patriots, kuram nav vienaldzīga mūsu dzimtenes nākotne.Protesta akcijas mērķis - atsākt kvalitatīvas konsultācijas ar iedzīvotājiem, reformas izvērstu, argumentētu pamatojumu, aprēķinus par to kāds varētu būt ieguvums ATR rezultātā, sniegt skaidru sociāli - ekonomisko mērķu pamatojumu par šādas sasteigtas reformas pamatotību.

“Kandavas novads ir pirmais novads Latvijā, kas izveidots 1996.gadā. Tas ir optimāla lieluma novads, ko var vienlīdzīgi apsaimniekot, lai neviena teritorija nekļūtu par nomali, kā tas ir lielajos kaimiņnovados. Iestājamies pret absurdo ATR, tāpēc Kandavas novada ļaudis piedalīsies 7.novembra protesta akcijā”, norāda Inga Priede, Kandavas novada domes priekšsēdētāja

“ATR vajadzētu būt ar pamatmērķi attīstīt reģionus, uzņēmējdarbību un mazināt nevienlīdzību. Reforma ir jāveic pašvaldībās, valsts pārvaldē, plānošanas reģionos. Ar reformu apturēsim Latvijas attīstību uz daudziem gadiem, atmetot lauku reģionus tālā pagātnē”, uzsver Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda.

“Latvijā veidojas bīstama situācija ne tikai ATR jautājumā, ber arī medicīnā, izglītībā. Tiek degradēta demokrātija, par pašas sabiedrības naudu tiek muļķoti cilvēki! Daudzos novados iedzīvotāji pateikuši skaidru NĒ diletantiski radītajai kopienu kolektivizācijas shēmai. Reģionos cilvēki tiek uzskatīti par ārpus likuma radībām, kuru mājvietās, valdības ieskatā, var riktēties pēc savas iegribas. Negrasoties pateikt labdienas un pavaicāt vai gaidīti. Šī ir ārkārtīgi bīstama tendnce mūsu valstij, kurā demokrātija nākusi gadiem ilgi smagiem soļiem”, pauž Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs.

Kā informējis pasākuma pieteicējs, sākotnēji pieteiktais dalībnieku skaits tika lēsts ap 250 cilvēkiem. Vienlaikus gan ZZS, gan LRA saņem no reģioniem signālus par augošu atbalstu piketam, tādēļ dalībnieku kopskaits varētu vairākas reizes pārsniegt sākotnēji plānoto. Iniciatīvu par dalību protesta akcijā izrādījuši iedzīvotāji un uzņēmēji no Ikšķiles, Alojas, Kandavas, Tukuma, Kokneses, Baldones, Ventspils novada, Salacgrīvas,Vecumniekiem un citiem novadiem, kuri pēc reformas tiks likvidēti. Novadi turpina pieteikties!