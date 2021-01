Nedēļas nogalē aicina piedalīties ziemojošo ūdensputnu uzskaitē

Izvēlies piemērotu diennakts stundu! Nakšņošanas un barošanās vietas ūdensputniem var atšķirties. Barības meklējumos no nakšņošanas vietām putni agri no rīta var aizlidot, piemēram, uz neaizsalušām lauksaimniecības zemēm, bet vakarpusē atgriezties. Pilnīgākus datus par putnu populācijām iespējams iegūt to nakšņošanas vietās.