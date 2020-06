Pēc ārkārtējās situācijas darbības laika beigšanās 9.jūnijā Covid-19 epidemioloģiskā situācija ir uzlabojusies, tādējādi ir iespējams veikt atsevišķu epidemioloģiskās drošības pasākumu samazināšanu. Par izmaiņām, kas stāsies spēkā no 1.jūlija, šodien, 30.jūnijā, lēma Ministru kabinets.

Grozījumi noteikumos paredz, ka no 1.jūlija vairs nebūs sabiedriskajā transportā obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Tā lietošanai būs ieteikuma raksturs – it īpaši personām, kurām ir elpceļu slimības pazīmes (iesnas, klepus). Savukārt personām, kuras iebraukušas no ārvalstīm ar augstu saslimstību ar Covid-19, dodoties uz dzīvesvietu pašizolācijā, izmantojot sabiedrisko transportu, mutes un deguna aizsegs būs jālieto.

Grozījumi precizē arī pulcēšanās nosacījumus publiskos pasākumos, paredzot, ka no šā gada 1.augusta ārtelpās būs atļauts pulcēties līdz 3000 cilvēkiem, ievērojot nosacījumu, ka vienai personai tiek nodrošināta 4 m2 liela platība. Savukārt sabiedriskās ēdināšanas telpās no 1.jūlija jāievēro nosacījums par 3 m2 lielu platību uz 1 cilvēku.

Tāpat noteikumos precizēts, ka uz sporta pasākumiem ārtelpās netiek attiecināti to norises laika ierobežojumi.

Noteikumi precizēti, nosakot, ka pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz Latvijā akreditēto ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļiem un starptautisko organizāciju amatpersonām un to delegācijām, līdztekus jau šobrīd noteiktajām ārvalstu amatpersonām un to delegācijām, kuras saņēmušas īpašus ielūgumus.

Tāpat pašizolācija nebūs jāievēro Latvijas Republikas diplomātiskās pases turētājiem un viņus pavadošajam tehniskajam personālam, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem oficiālo funkciju veikšanai. Šis nosacījums gan neattieksies uz gadījumiem, kad Latvijas diplomātisko pasu turētāji un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi, darbinieki un viņu ģimenes locekļi atgriežas no savas valsts vai kuriem jānokļūst savā dienesta valstī dienesta rotācijas ietvaros.