No 15. novembra “zaļajā režīmā” vairāk pakalpojumu, pasākumu un tirdzniecības iespēju; ierobežojumi aizvien spēkā nevakcinētajiem

2. novembrī Ministru kabinets konceptuāli vienojās par galvenajiem principiem sadzīvei no 15. novembra ārkārtējās situācijas laikā. Prioritāri plānots pēc iespējas atgriezties klātienes mācību procesā. Lielu daļu klātienes pakalpojumu un pasākumu paredzēts atsākt “zaļajā režīmā”, ja darbinieki un klienti būs pabeiguši vakcināciju pret Covid-19 un varēs uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu. Savukārt “sarkanajā režīmā” jeb nevakcinētām un Covid-19 nepārslimojušām personām klātienē būs pieejami tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi un preces. Par to informē Ministru kabineta preses sekretārs Reinis Grāvītis.



Detalizētu lēmumu par epidemioloģiskās drošības prasībām no 15. novembra plānots pieņemt pēc nedēļas - 9. novembra Ministru kabineta sēdē.

No 15. novembra plānots atjaunot mācības klātienē, organizējot klašu un grupu savstarpējo nepārklāšanos. Paredzēts, ka interešu izglītība ārpus telpām varētu notikt arī “sarkanajā režīmā”. Bērniem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu interešu izglītības nodarbības varētu notikt telpās.

Turpmāk plānots saglabāt principu par attālināto darbu visiem, kuru darba specifika to ļauj (vismaz ārkārtējās situācijas laikā). No 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to kapitālsabiedrību darbiniekiem būs nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Arī privātajā sektorā nodarbinātajiem, kuri darba pienākumus veic klātienē un nonāk tiešā saskarsmē ar klientiem, ir pakļauti inficēšanās riskam vai nodrošina uzņēmuma darbības nepārtrauktību, no 15. novembra būs jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Savukārt no 15. decembra šī prasība attieksies uz visiem pārējiem privātajā sektorā klātienē strādājošajiem, tajā skaitā brīvprātīgajiem un arī ārpakalpojuma sniedzējiem.

No 15. novembra spēkā vairs nebūs mājsēde jeb prasība atrasties dzīvesvietā noteiktā laikā. Varēs šaurā lokā notikt privāta pulcēšanās. Plānots saglabāt tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas vietu un kultūrvietu darbalaika ierobežojumu, to nosakot no plkst. 6.00 līdz 21.00.

Lielāko daļu saimniecisko pakalpojumu varēs sniegt ar nosacījumu, ka vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts ir gan klientam, gan pakalpojuma sniedzējam. Personām, kuras vēl nebūs pabeigušas vakcināciju, būs pieejami publiskie pakalpojumi pamattiesību nodrošināšanai un tikai paši nepieciešamākie saimnieciskie pakalpojumi, kurus nevar sniegt attālināti.

Sabiedriskajā ēdināšanā plānoti vienkāršāki nosacījumi – tie klātienes apmeklējumam drīkstēs strādāt “zaļajā režīmā”. Pašlaik vēl tiks saglabātas prasības ierobežot apmeklētāju skaitu un ievērot distanci, kā arī citus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Maltīte līdzņemšanai vai ar piegādi būs aizvien pieejama ikvienam.

Paredzēts, ka vakcinētas personas varēs klātienē apmeklēt visu veidu veikalus. Savukārt nevakcinētām personām klātienē arī no 15. novembra būs pieejamas tikai pašu nepieciešamāko preču tirdzniecības vietas – pārtikas un higiēnas preču veikali, medicīnas preču veikali, aptiekas, optikas veikali u.c.

No 15. novembra plānots arī atļaut klātienē publiskus pasākumus, kuros apmeklētāji sēž noteiktās sēdvietās, savukārt pasākumi ar stāvvietām nebūtu pieļaujami.