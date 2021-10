No 18. oktobra braukšanas maksas atlaides nepiemēros, ja nebūs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta

No 2021.gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikts, ka no 18.oktobra pilngadīgajiem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta braukšanas maksas atvieglojumi netiks piemēroti. Tāpat kā līdz šim, paliek spēkā sejas masku obligāta lietošana, distancēšanās ievērošana un transportlīdzekļu regulāra dezinfekcija un vēdināšana. Par to informē Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa.



Noteikts, ka no 18.oktobra braukšanas maksas atvieglojumi pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, netiks piemēroti maršrutos, ko nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs, kurš saņem dotāciju no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem.

Lai primāri nodrošinātu skolēnu, studentu un izglītības iestāžu mācībspēku nokļūšanu uz un no mācību iestādēm pasažieru skaits transportlīdzeklī paliek tāds pats, kā noteikts iepriekš – tas nedrīkst pārsniegt 80% no transportlīdzekļa ietilpības. Pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutu galapunktiem, ja nepieciešams uzņemt pasažierus, ietilpība noteikta 85% apmērā. Lai mazinātu epidemioloģiskos riskus, pārvadātājam ir jānodrošina regulāra transportlīdzekļa dezinfekcija un salona vēdināšana.

Savukārt pasažieriem paliek spēkā obligāta prasība brauciena laikā lietot sejas maskas. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, pasažieriem jāizvēlas vietas tā, lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts un pēc iespējas būtu ievērotas distancēšanās prasības.

Ņemot vērā joprojām augtos epidemioloģiskos riskus, aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot visus noteiktos drošības pasākumu – ievērot 2m distanci, mazgāt rokas, vēdināt telpas un lietot sejas maskas visur, kur tās ir jālieto. Katra cilvēka izlēmīga rīcība, rūpīgi ievērojot visus drošības pasākumus un vakcinējoties, palīdz apturēt pandēmiju un atgriezties ierastajā ikdienas dzīves ritmā.