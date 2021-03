viedoklis

Ir aprēķināts, ka 500 eiro izmaksās par 364 097 bērniem.

Tagad padomājiet, Latvijā ir tikai 364 097 bērni vecumā no 1 mēneša līdz 20 gadiem. Te gan jāsaka ka patiesais skaits varētu būt lielāks, jo pabalstu nesaņem tie kas nemācās. Un tomēr to skaits nevar būt īpaši liels, pieņemsim tie ir 5% no visiem vai 18 200. Tātad kopā ir tikai 364 097 + 18 200 = 382 297 bērnu kas turpmāko 20 gadu laikā aizstās mirušos. Tajā pašā laikā vecuma pensijas saņēmēji ir 431 300 tūkstoši pensionāru. Kā redzams bērni ir 88.63% no pensionāru skaita! Faktiski tas nozīmē ka Latvija straujā tempa izmirst, jo katru 10 mirušo cilvēku vietā nāk ~9 cilvēki.

pirms 31 minutēm, 2021.03.13 12:20