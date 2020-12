No 21. decembra tiek pārtraukti pasažieru pārvadājumi starp Latviju un Apvienoto Karalisti

Koordinējot rīcību ar citām Eiropas Savienības valstīm, lai iespējami pasargātu sabiedrību no jaunā koronavīrusa paveida izplatības Latvijā, Ministru kabinets nolēma no 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim pārtraukt pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, kā arī ar autobusiem no un uz Apvienoto Karalisti.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits skaidro: “Sabiedrības veselības interešu nodrošināšanai ir svarīga ātra, mērķtiecīga un ar citām ES valstīm koordinēta rīcība. Ar šo izlēmīgo lēmumu Latvija pievienojas citām Eiropas Savienības valstīm, kas jau ir noteikušas aizliegumu pasažieru pārvadājumiem no un uz Apvienoto Karalisti.”

Epidemioloģiskā informācija liecina, ka jaunais vīrusa paveids varētu būt par 70% lipīgāks nekā līdz šim zināmais vīruss. Pasažieru pārvadājumu aizliegums ir noteikts, lai mazinātu jaunā vīrusa celma ievešanas un izplatīšanās risku Latvijā.

Latvijas valdības lēmums ir līdzīgs citu Eiropas Savienības valstu valdību pieņemtajiem lēmumiem līdz tālākai apstākļu noskaidrošanai un jaunā vīrusa paveida izpētei noteikt ieceļošanas aizliegumu no un uz Apvienoto Karalisti. Citas Eiropas valstis lēmumu par ceļošanas aizliegumu plāno pieņemt tuvākajā laikā.

Lidojumus no Rīgas uz Apvienotās Karalistes lidostām līdz šī gada beigām veic trīs aviosabiedrības – "AirBaltic", "Ryanair" un "Wizzair". Pasažieri, kuri ir iegādājušies biļetes lidojumiem laikā no 21. decembra līdz nākamā gada 1. janvārim, informāciju par kompensācijām, lidojumu pārlikšanu un citiem saistītiem jautājumiem var saņemt savās aviokompānijās.