Vidzemes plānošanas reģions informē, ka nākamnedēļ, no 21.oktobra Mazsalacas novadā un Alūksnes novadā tiks uzsākts pilotprojekts “transports pēc pieprasījuma”, kas veiksmes gadījumā varētu kļūt par daļu no sabiedriskā pasažieru pārvadājumu modeļa Latvijā. Pakalpojums ir pasažieru vajadzībās balstīts mobilitātes risinājums, kas vienlaikus ir arī videi draudzīgs un ekonomiski izdevīgs, turklāt spēj ietaupīt valsts un pašvaldību kopējās izmaksas cilvēku pārvietošanās vajadzību nodrošināšanai.







Pakalpojuma sniegšana tiks uzsākta līdz ar skolēnu brīvlaika iestāšanos, t.i. no 21.oktobra, kad vietām iedzīvotāji paliek bez sabiedriskā transporta, zvanus mobilitātes centrā sāks pieņemt jau no 18. oktobra.





Iedzīvotāji varēs pieteikt braucienu 24 stundas iepriekš, zvanot vai rakstot īsziņu (tālr.nr. +371 27891000) vai e-pastu (tpp@vidzeme.lv) mobilitātes centra koordinatoram darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.14:00. Iedzīvotāji “transports pēc pieprasījuma” pakalpojumu varēs izmantot darba dienās no plkst.4:00 līdz plkst.23:00. Ja zvani no iedzīvotājiem nebūs saņemti, transports nekursēs.





Pilotprojekta testēšanas laikā par pakalpojumu iedzīvotājiem nebūs jāmaksā.





Jānorāda, ka abās teritorijās pakalpojums tiks sniegts atšķirīgi – Mazsalacas novadā pakalpojumu sniegs visā novada teritorijā, kamēr Alūksnes novadā ir noteiktas piecas teritorijas, kur katrā no tām “transports pēc pieprasījuma” kursēs konkrētā nedēļas dienā, ja būs saņemti zvani.





Alūksnes novada “transports pēc pieprasījuma” pilotteritorijas un kursēšanas dienas būs sekojošas: Mārkalne – trešdienās, Ilzene – ceturtdienās, Alsviķi – trešdienās, Jaunlaicene – piektdienās, Veclaicene – piektdienās. Šo teritoriju iedzīvotāji varēs pieteikt braucienus uz Alūksnes pilsētu dažāda veida pakalpojuma saņemšanai, piemēram, lai apmeklētu veikalu, aptieku, ārstu, bibliotēku, bankomātu, vai nokļūtu līdz autoostai.







Kultūras pasākumu apmeklējumam Alūksnes novada iedzīvotāji “transports pēc pieprasījuma” varēs pieteikt arī citās nedēļas dienās, taču tad brauciens jāpiesaka vismaz vienu nedēļu iepriekš.





Mazsalacas novadā, atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam, būs iespējams pieteikt “transports pēc pieprasījuma” braucienu arī sestdienās no/uz Rūjienas tirgu, kas atrodas ārpus Mazsalacas pašvaldības teritorijas.





Divi modeļi izvēlēti ar nolūku, lai pēc tam, kad pilotprojekts noslēgsies, būtu iespējams izvērtēt, kurš no modeļiem bijis veiksmīgāks un spējis efektīvāk risināt mobilitātes problēmas attālos lauku reģionos, pielāgojoties vietējo iedzīvotāju ikdienas vajadzībām un pārvietošanās paradumiem.





Piesakot braucienus, vēršam uzmanību, ka “transports pēc pieprasījuma” nebūs pieejams laikā, kad kursēs sabiedriskais transports. Ja iedzīvotājs pieteiks braucienu laikā, kad salīdzinoši netālu no plānotā brauciena uzsākšanas vietas ir autobusa pietura un stundas ietvaros iecerēto maršrutu iespējams veikt ar sabiedrisko transportu, pakalpojumu “transports pēc pieprasījuma” izmantot nebūs iespējams.







Iedzīvotāji “transports pēc pieprasījuma” pakalpojumu varēs izmantot arī nokļūšanai atpakaļ mājvietā, kā arī, nepieciešamības gadījumā, par to iepriekš informējot, varēs pieprasīt transporta piebraukšanu līdz mājas durvīm. Tas iespējams tajos gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ (grūtības pārvietoties, mazi bērni, smagi saiņi) nav iespējams iziet, piemēram, līdz iebraucamā ceļa galam. Bērnu drošai pārvadāšanai transportlīdzeklī būs pieejams arī bērnu sēdeklītis.





Pakalpojumu aicināti izmantot ne tikai konkrēto novadu iedzīvotāji, bet arī novadu viesi, t.sk. tūristi, kuriem nepieciešami transporta pakalpojumi. Lai kļūtu par pakalpojuma lietotāju, ir jāaizpilda reģistrēšanās anketa, kas pieejama dažādās vietās novadā. Anketas būs pieejamas arī “transports pēc pieprasījuma” transportlīdzekļos.





Pakalpojumu “transports pēc pieprasījuma” Alūksnes novadā sniegs SIA “Sabiedriskais autobuss”, Mazsalacas novadā – SIA “VTU VALMIERA”. Pakalpojuma sniedzēji tika izvēlēti atklāta konkursa kārtībā.





Pilotprojekta ieviešana paredzēta līdz 2020. gada 30.septembrim.





Pilotprojekts abos novados tiek īstenots Eiropas Savienības pārrobežu projekta ietvaros, to līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona 2014.-2020. gadam programmas projekts “Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)”.







Projektu MAMBA īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Polijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas un Latvijas Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir uzlabot mobilitātes pakalpojumu pieejamību attālajos lauku apvidos un demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos, un pilnveidot transporta pakalpojumu sniedzēju kapacitāti. Latvijā projektu MAMBA īsteno Vidzemes plānošanas reģions, Vidzemes Augstskola un Autotransporta direkcija.