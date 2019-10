No nākamā gada nepilsoņa statusu jaundzimušiem bērniem vairs nepiešķirs

Ceturtdien Saeima trešajā jeb galīgajā lasījumā pieņēma bijušā Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa virzītu likumprojektu par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu jaundzimušiem bērniem no 2020.gada 1.janvāra.

Par likumprojektu saņemtas vairākuma deputātu balsis, par to balsojot gan daļai koalīcijas, gan opozīcijai. Pret likumprojektu balsoja nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" deputāti.

Pirms trešā lasījuma likumprojektam bija saņemti četri priekšlikumi - deputāts Jānis Dombrava (VL-TB/LNNK) rosināja atcelt līdz šim piedāvātās izmaiņas, tādējādi faktiski atsakoties no ieceres pārtraukt piešķirt nepilsoņa statusu bērniem. Šie priekšlikumi komisijā tika noraidīti.

Dombrava šodien sēdē atgādināja par PSRS veiktu Latvijas okupāciju, kuras laikā bojā gājuši daudzi cilvēki, uzsverot, ka Latvijas iedzīvotāji mēģinājuši paglābties no "sarkanā terora". Politiķis uzsvēra, ka ar šādu likumprojektu Latvija faktiski pildīs Krievijas ārpolitikas mērķus.

Politiķe Marija Glubeva (AP) uzsvēra, ka nepilsoņa statuss tika izveidots tikai kā pagaidu risinājums. Deputāte aicināja uzticēties Latvijā dzimušiem cilvēkiem. "Mums ir unikāla vēsturiska iespēja izbeigt nepilsoņa statusa piešķiršanu jaundzimušiem bērniem," uzsvēra Golubeva.

Deputāts Aivars Geidāns (KPV LV) sacīja, ka Latvijā dzīvojošajiem nepilsoņiem ir ne tikai ierobežojumi, bet arī privilēģijas, piemēram, iespēja apmeklēt Krieviju bez vīzas. Tas, viņaprāt, ir viens no iemesliem, kāpēc daudzas ģimenes saviem bērniem neizvēlas Latvijas pilsonību. Viņaprāt, Vējoņa priekšlikums nav domāts, lai kurinātu nacionālo naidu, tā mērķis ir pārtraukt nepilsoņa statusa piešķiršanu jaundzimušajiem, dodot signālu pasaulei, ka Latvijā tiek sakārtotas lietas.

Parlamentārietis Andrejs Judins (JV) pauda nožēlu, ka trīs lasījumus pēc kārtas deputāti runā par likumprojekta konceptu, ko neparedz Saeimas Kārtības rullis. "Dombravas priekšlikums paredz, ka no nākamā gada mēs gribam jaunus nepilsoņus. Es negribu jaunus nepilsoņus. Vai Latvija grib dzīvot mūžīgi ar šādu statusu? Mums no tā nav nekāda labuma. Lai mums nākotnē vairs nebūtu nepilsoņu, mums ir jābeidz šo statusu piešķirt jaundzimušajiem," akcentēja politiķis.

"Mēs varētu beigt ņemties ar šo jautājumu. Vajag pārstāt šo tēmu muļļāt. Dombrava speciāli uzliek šādus priekšlikumus trešajā lasījumā. Mēs runājam par bēbīšiem, kuri vēl nav piedzimuši. Divi prezidenti mums šo atnesa uz Saeimu. Kur ir problēma?" pauda Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš (KPV LV).

Deputāts Ivars Zariņš (S) uzsvēra, ka atsevišķiem politiskajiem spēkiem ir izdevīgi saglabāt nepilsoņu statusu, lai parādītu savu cīņu par Latvijas nākotni.

Parlamentārietis Aldis Gobzems akcentēja, ka ir pret Drombravas priekšlikumu. "Baidīties no vēl nedzimušiem bērniem nav ne patriotisms, ne drosme. Naids pret vēl nedzimušu bērnu ir cilvēcisks ļaunums," teica politiķis, mudinot Dombravu kļūt labākam.

Iecerēts, ka turpmāk jaundzimušajiem piešķirs Latvijas pilsonību, ja vien bērna vecāki nebūs vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu un bērns nebūs citas valsts pilsonis. Ja bērns būs dzimis ārpus Latvijas vai viens no viņa vecākiem ir citas valsts pilsonis, plānots, ka vecākiem, lai bērnu atzītu par Latvijas pilsoni, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būs jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina, ka bērns nav un nav bijis nevienas valsts pilsonis.

Plānots, ka izmaiņas attieksies uz nelielu bērnu skaitu, jo atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2016.gadā kā nepilsoņi reģistrēti 47 bērni, 2017.gadā - 51, savukārt 2018.gadā - 33 bērni.

Likumprojekta pieņemšana veicinās saliedētas un uz Latvijas tautas kopīgajām vērtībām balstītas sabiedrības turpmāku attīstību. Nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšana bērniem ir simbolisks solis, kas ļautu pārtraukt apzinātu dažādu Latvijas sabiedrības grupu pretnostatīšanu, atzīmēts likumprojekta anotācijā.

Priekšlikumu izbeigt nepilsoņa statusa piešķiršanu bērniem Vējonis bija iesniedzis arī 12.Saeima, tomēr tā pērnā gada septembrī to noraidīja.

Bijušais Valsts prezidents iepriekš skaidroja, ka iniciatīvu iesniedz atkārtoti, ar cerību, ka jaunais parlaments domās citādi, uzsverot, ka ir jāpieliek punkts šim jautājumam.

"Turpināt to, ka valstī ir šāda nepilsoņu institūcija, nav pareizi, un kādā brīdī tam ir jāpieliek punkts. Bērniem, kas piedzimst Latvijā, jākļūst par Latvijas pilsoņiem. Ja vecāki tomēr vēlētos atteikties no Latvijas pilsonības, tad lai viņi raksta iesniegumu un izvēlas to valsti, kuras pilsonību viņi tiešām vēlas," pērn minēja Vējonis.