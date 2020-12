No pirmdienas stingrāk uzraudzīs ieceļotājus

Otrdien, 1.decembrī, Ministru kabinetam apstiprinot grozījumus noteikumos Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", Valsts robežsardze (VRS) sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policiju (VP) no 7. decembra pastiprināti uzraudzīs, vai Latvijā ieceļojošas personas ir aizpildījušas elektronisko apliecinājumu vietnē “covidpass.lv”. No 12.oktobra visiem, kuri ieceļo Latvijā, ir jāaizpilda elektroniskā apliecinājuma anketa vietnē “covidpass.lv”. Tāpat atgādinām, ka personām, kas ieceļo Latvijā no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50, jāievēro pašizolācija 10 dienas.

Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas robežas šķērsošanas. Ierodoties Latvijā, ieceļotājus informē par obligātu anketas aizpildīšanu ar īsziņu.

Pēc apliecinājuma anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņem personificētu QR kodu, kas apliecina datu iesniegšanu. Ja gadījumā QR kods tiks nozaudēts, vietnē “covidpass.lv” ir izveidota funkcija “saņemt QR kodu” atkārtoti, ievadot e-pasta adresi.

Latvijas pierobežas iedzīvotāji, kuri mācās, strādā vai saņem medicīniskos pakalpojumus Lietuvā vai Igaunijā, kā arī Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunija) deklarētie Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju, ieceļojot Latvijā, aizpilda elektronisko apliecinājuma anketu reizi 30 dienās. Visus izņēmuma gadījumus aicinām skatīties Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 .

Līdz 4. decembrim vietni “covidpass.lv” ir apmeklējuši 290 000 lietotāji un kopā ir iesniegtas 140 000 anketas, vidēji vietnē pavadot mazāk nekā piecas minūtes. Divas trešdaļas apmeklētāju vietni ir izmantojuši no mobilās ierīces.

Elektronisko ieceļotāju reģistrācijas sistēma IECIS ir paredzēta kā elektroniska pašdeklarēšanās sistēma (apliecinājuma anketa) personām, kuras ierodas vai atgriežas Latvijā no ārvalstīm, un to ir izstrādājis Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar VP, VRS un Slimību profilakses un kontroles centru.