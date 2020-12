No reģionālajiem autobusu pārvadātājiem lielāko papildu finansējumu saņems "Cata"

Sakarā ar zaudējumiem, kas radušies reģionālo pārvadājumu autobusu uzņēmumiem un vilcieniem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2020.gadā un pasažieru skaita samazināšanos saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktajiem pasākumiem, no autobusu pārvadātājiem lielāko finansējumu jeb 1,987 miljonus eiro saņems AS "Cata", aģentūra LETA noskaidroja Autotransporta direkcijā. Papildu finansējumi virs miljona - 1,117 miljonus eiro - saņems arī AS "Nordeka".

Finansējumu 928 970 eiro apmērā saņems AS "Liepājas autobusu parks", 768 948 eiro tiks piešķirti SIA "Daugavpils autobusu parks", 700 638 eiro - SIA "Norma-A", 694 477 eiro - AS "Talsu autotransports", 677 433 eiro - AS "Rīgas Taksometru parks", 656 649 eiro - SIA "Jēkabpils autobusu parks", 610 803 eiro - SIA "VTU Valmiera", 404 038 eiro - SIA "Tukuma auto", 383 566 eiro - AS "Rēzeknes autobusu parks", 341 947 eiro - SIA "AIPS", 320 205 eiro - SIA "Madonas ceļu būves SIA".

Tāpat 307 507 tiks piešķirti SIA "Dobeles autobusu parks", 301 465 eiro - SIA "Jelgavas autobusu parks", 297 432 eiro - SIA "Sabiedriskais autobuss", 229 997 eiro - Pašvaldības SIA "Ventspils reiss". Savukārt kopējo summu 1,089 miljonu eiro vērtībā saņems SIA "Ekspress-Ādaži", SIA "Migar", SIA "Galss Buss", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Gulbenes autobuss", SIA "Balvu autotransports", SIA "Aiva auto" un SIA "Ceļavējš-ATP".

Vienlaikus 6,376 miljonus eiro par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2020.gadā un pasažieru skaita samazināšanos saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mazināšanai noteiktajiem pasākumiem saņems arī AS "Pasažieru vilciens".

Kā aģentūrai LETA pauda Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone, piešķiramā summa ir atkarīga gan no tā, cik lielu maršrutu tīkla apjomu pārvadātājs apkalpo, kādus maršrutus tas apkalpo, piemēram, starppilsētu vai vietējās nozīmes, no pārvadāto pasažieru skaita u.tml. Lai iegūtu summu, cik pārvadātājam jāizmaksā, tiek izmantot speciāla aprēķinu metode, kas visiem uzņēmumiem tiek piemērota vienādi.

Norēķini ar pārvadātājiem varētu tikt veikti nākamās nedēļas laikā.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets (MK) 17.novembrī atbalstīja papildu 18,175 miljonu eiro piešķiršanu Satiksmes ministrijai (SM) pasažieru pārvadātāju zaudējumu segšanai.

MK uzklausīja Satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2020.gadā", kā arī atbalstīja rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".

Valsts kompensē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem zaudējumus, kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus. Pašlaik vismaz 57% no visiem noslēgtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumiem reģionālās nozīmes pārvadājumos ir slēgti uz koncesijas nosacījumiem, līdz ar to minētajos līgumos kompensējamie zaudējumi ir atkarīgi no svārstībām ekonomikā.