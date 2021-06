No šodienas atļauti sporta treniņi iekštelpās un sacensības svaigā gaisā

No šodienas atļauti sporta treniņi iekštelpās tām personām, kurām būs vakcinācijas pret Covid-19, vīrusa pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, kā arī drīkstēs norisināties sporta sacensības svaigā gaisā. Treniņi iekštelpās varēs notikt gan individuāli, gan grupā, nosakot to organizēšanai ievērojamos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Iekštelpu treniņos vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības. Peldbaseinā vienai personai ir jānodrošina 15 kvadrātmetri no ūdens virsmas platības. Sporta treniņa telpu piepildījums nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Pie ieejas labi redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā.

Grupu treniņos vienā treniņgrupā drīkst pulcēties ne vairāk kā 12 personas, ieskaitot sporta speciālistus. Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņa norises telpas platība, tiek ievēroti noteikumi par platību uz vienu personu un noslodzi, dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība, vienlaikus drīkst norisināties vairāku treniņgrupu darbs. Treniņa laiks nedrīkst pārsniegt 90 minūtes.

Ģērbtuvēs maksimālais piepildījums nedrīkst pārsniegt 25%, kā arī sporta telpā jābūt nodrošinātai apmeklētāju un iesaistīto darbinieku reģistrācijai.

Saslimšanas gadījumā pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma iestādēm jānodod apmeklētāju un sporta treniņos iesaistīto darbinieku personu dati, kā arī informāciju par sporta treniņu norises datumiem un vietām, telpām.

Kas attiecas uz sacensībām svaigā gaisā, sacensībām ir jābūt iekļautām attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē. Sacensībās nedrīkstēs piedalīties sportisti, kas ir jaunāki par septiņiem gadiem.

Sacensību norises vietā (autosportā - ātrumposma norises teritorijā) vienlaikus drīkstēs atrasties ne vairāk kā 300 personas, ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu. Visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu saistītās personas būs nepieciešams akreditēt.

Vienas komandas vai sportista apkalpojošaiem sporta darbiniekiem ir stingri jāievēro "burbuļa princips", lai nepārklātos cilvēku plūsmas. Savukārt, noslēdzoties sacensībām, apbalvošana klātienē drīkstēs notikt tikai individuāli.

Tāpat atļautas būs paredzētās sporta sacensības organizētā un kontrolētā veidā klātienē apmeklēt skatītājiem, kuriem būs sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.