No šodienas visiem internetā iegādāto preču sūtījumiem no valstīm ārpus ES tiks piemērots PVN

No šodienas par visām precēm, ko iedzīvotāji būs iegādājušies tiešsaistes pārdošanas vidē un saņems sūtījumos no valstīm, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, būs jānoformē importa muitas deklarācija un jāsamaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN), aģentūrai LETA pavēstīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji. Pašreizējais atbrīvojums no PVN zemas vērtības preču sūtījumiem no 1.jūlija tiks atcelts visās ES dalībvalstīs.

Iepērkoties interneta veikalos vai preču tiešsaistes pārdošanas platformās un saņemot sūtījumus no valstīm ārpus ES, pašlaik iedzīvotājiem ir pienākums atmuitot preces un samaksāt nodokļus, ja preču vērtība sūtījumā pārsniedz 22 eiro. Par precēm, kuru vērtība ir zemāka par 22 eiro, šobrīd nodokļi nav jāmaksā. Savukārt 2021.gada 1.jūlijā visā ES stāsies spēkā izmaiņas regulējumā, kas nosaka, ka atbrīvojums no PVN šādiem sūtījumiem vairs netiks piemērots.

Līdz ar to par visām precēm, ko iedzīvotāji būs iegādājušies ārpus ES un saņems kā e-komercijas sūtījumu, būs jāsamaksā PVN neatkarīgi no preču vērtības. Stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem, PVN tiks piemērots visiem sūtījumiem, kuri ES tiks piegādāti 1.jūlijā un vēlāk, neatkarīgi no tā, ka pirkums būs ticis izdarīts iepriekš.

Maksājamo nodokļu summas aprēķināšanai un iekasēšanai valsts budžetā par sūtījumiem ziņas būs jāiesniedz muitai jeb jādeklarē sūtījums muitā. Sūtījuma saņēmējs varēs izvēlēties sev ērtāko preču atmuitošanas veidu - vai nu pats VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā aizpildīt un iesniegt vienkāršoto importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, vai arī uzticēt šo pienākumu piegādātājam vai citam muitošanas speciālistam, kurš sniedz attiecīgos maksas pakalpojumus.

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk par precēm, kuru vērtība pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā ne vien PVN, bet arī muitas nodoklis. Par akcīzes precēm būs jāmaksā arī akcīzes nodoklis. Ja sūtījumā būs tādas preces, uz kurām attiecas normatīvos noteikti ierobežojumi, piemēram, zāles, kažokādas apģērbi un citas, vienkāršoto deklarāciju iesniegt nevarēs, būs jānoformē standarta importa muitas deklarācija.

Ja trešās valsts tiešsaistes tirgotājs, kurš pārdod preces pircējiem ES, būs reģistrējies jebkuras ES dalībvalsts importa vienas pieturas aģentūras - IOSS portālā ("Import One Stop-Shop"), viņš PVN iekasēs pirkuma veikšanas brīdī un pēc tam nodrošinās tā ieskaitīšanu sūtījuma galamērķa valsts budžetā. Šādā gadījumā maksājamai PVN summai ir skaidri un nepārprotami jābūt norādītai vietnē, kur cilvēki iepērkas, kā arī atspoguļotai pirkuma rēķinā. Ja tirgotājs izmantos IOSS, sūtījumu atmuitošanu veiks piegādātājs - "Latvijas pasts" vai eksprespasts, bet iedzīvotājiem nekādas saskares ar muitas formalitātēm nebūs.

Noteikumi par PVN piemērošanu zemas vērtības sūtījumos saņemtajām precēm neatkarīgi no to vērtības attiecas vienādi uz visām ES valstīm. Šo izmaiņu mērķis ir atjaunot vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES tirgotājiem un aizsargāt dalībvalstu nodokļu ieņēmumus, atceļot PVN atbrīvojumu zemas vērtības preču sūtījumu importam un ieviešot PVN noteikumus par importēto preču tālpārdošanu.

No 1.jūlija muitas deklarācijas būs jāiesniedz arī par visiem sūtījumiem - dāvanām, ko fiziskās personas saņems no saviem radiem vai draugiem, kuri dzīvo valstīs, kas nav ES dalībvalstis. Tomēr par dāvanām jeb nekomerciālajiem sūtījumiem, tāpat kā pašlaik, arī turpmāk nodokļi nebūs jāmaksā, ja preču vērtība nepārsniegs 45 eiro.

Papildu informācija par nodokļu piemērošanu un aprēķināšanu, deklarāciju iesniegšanu un citiem jautājumiem pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā "Muita/Pasta sūtījumi/Izmaiņas no 2021.gada 1.jūlija".

Pašlaik e-komercijas noteikumi ir tādi, ka pārdevējiem jāreģistrējas kā PVN maksātājiem ikvienā dalībvalstī, kurā viņu apgrozījums pārsniedz noteiktu robežvērtību, kas dažādās dalībvalstīs atšķiras. No 1.jūlija šīs dažādās vērtības aizstās visai ES vienāda robežvērtība - 10 000 eiro. Pārsniedzot to, PVN būs jāmaksā preču piegādes dalībvalstī. Lai atvieglotu darbu šiem uzņēmumiem un radītu apstākļus, kuros ir vienkāršāk pārdot preces uz citu dalībvalsti, tiešsaistē strādājoši tirgotāji tagad varēs reģistrēties elektroniskā portālā, tā sauktajā vienas pieturas aģentūrā, kurā varēs nokārtot visas PVN saistības, kas izriet no pārdošanas ES teritorijā. Šī 10 000 eiro robežvērtība kopš 2019.gada jau attiecas uz tiešsaistē tirgotajiem elektroniskajiem pakalpojumiem.

Eiropas Komisija (EK) apgalvoja, ka uzņēmumiem vairs nebūšot jākārto sarežģītas procedūras citās valstīs, tie varēs reģistrēties paši savā dalībvalstī, turklāt sev saprotamā valodā. Pēc reģistrēšanās tirgotājs tiešsaistē varēs paziņot un samaksāt PVN šajā vienas pieturas aģentūrā par visu ES pārdoto produkciju, ik ceturksni iesniedzot deklarāciju. Vienas pieturas aģentūra parūpēsies par to, lai PVN tiktu nodots attiecīgajai dalībvalstij.

EK norādīja, ka līdzīgā stilā darbosies jaunā importa vienas pieturas aģentūra - ārpussavienības valstu tirgotāji tajā vienkārši varēs reģistrēties kā PVN maksātāji ES teritorijā, un tā nodrošinās, ka dalībvalsts, kurai pienākas PVN, beigās saņem pareizo summu. Patērētājiem šī sistēma nozīmēs krietni lielāku skaidrību: ja iegādāsieties preci no vienas pieturas aģentūrā reģistrēta tirgotāja vai platformas, kas nav no ES, tirgotājam samaksātajā cenā jau vajadzētu būt iekļautam PVN. Līdz ar to muitai vai kurjerpastam pēc sūtījuma ierašanās jūsu valstī vairs nevajadzēs atsevišķi pieprasīt PVN samaksu, jo PVN jau būs samaksāts.

Pēc EK paustā, izmaiņu mērķis esot nodrošināt vienlīdzīgākus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, vienkāršot e-komercijas pārrobežu darījumus un pircējiem visā Eiropas Savienībā (ES) palīdzēt labāk saprast cenu uzbūvi un veikt savu izvēli kā patērētājiem.

EK norādīja, ka ES PVN sistēma pēdējoreiz tika pārstrādāta 1993.gadā, un pēdējos gados tai nav izdevies neatpalikt no pārrobežu e-komercijas pieauguma, kas ir krietni mainījis ainu mazumtirdzniecības jomā. Jaunā koronavīrusa pandēmija vēl vairāk kāpināja tiešsaistes mazumtirdzniecības apjoma pieauguma tempu un apliecināja, ka vajadzīga reforma, lai PVN par tirdzniecību tiešsaistē tiktu maksāts patērētāja valstī. Jaunie noteikumi arī nodrošina gan pircējiem, gan pārdevējiem vienkāršāku sistēmu.

VAS "Latvijas pasts", stājoties spēkā jaunajam regulējumam, prognozē atmuitojamo sūtījumu skaita būtisku pieaugumu, kāpumam pārsniedzot 100 reižu, pirmdien žurnālistiem pauda "Latvijas pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Viņš norādīja, ka "Latvijas pastā" atmuitojamo sūtījumu skaits pērn visa gada laikā bija 61 633, bet šogad laika periodā no janvāra līdz maijam saistībā ar breksitu atmuitojamo sūtījumu skaits pieauga divas reizes salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tomēr, stājoties spēkā izmaiņām ES regulējumā, šādu sūtījumu skaits vēl vairāk palielināsies.

Vilcāns prognozēja, ka līdz ar izmaiņām regulējumā atmuitojamo sūtījumu skaits varētu pieaugt par 25 000 līdz 30 000 sūtījumu dienā, 95% no kopējā atmuitojamo sūtījumu skaita veidojot "paciņām" no Ķīnas.

Tāpat kompānijā norādīja, ka pieprasījums pieaudzis pēc "Latvijas pasta" muitas brokeru pakalpojumiem - pērn pieprasīts vidēji 391 pakalpojums mēnesī, kamēr šā gada pirmajā pusē - 700 pakalpojumu mēnesī.

"Latvijas pasts" radījis arī jaunu lietotni "Atmuito.pasts.lv", kurā par noteiktu maksu, kas nepārsniegs eiro un kas būs atkarīga no katra sūtījuma norādīto datu detalizācijas, ļaus atmuitot sūtījumus no trešajām valstīm.

Pasts lietotnes izveidē un ieviestajās datu apmaiņas funkcijās, kuru nodrošināšana nepieciešama lietotnes darbībai, ieguldījis 290 000 eiro.

Lietotnē sūtījumus būs iespējams atmuitot, sākumā saņemot īsziņā vai drukātā formā aicinājumu par muitojamo sūtījumu, kurā ietverta individuāla saite uz lietotni. Saite būs unikāla un atbilstoša konkrētā sūtījuma deklarēšanai "Latvijas pasta" lietotnē. Pēc tam būs jāveic datu apstiprināšana un jāveic maksājums.