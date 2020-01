Atbilde

Nu kā jūs to iedomājaties. Cilvēki,kas ar savu algu nevar atļauties nopirkt datoru un katru mēnesi maksāt par internetu. Neko viņš nesaprot no datora,nav viņam bērnu,kas to izdara. Kas notiks. VID būs vēl garākas rindas,jo cilvēki ies ar saviem čekiem pie jums. Tagad vismaz varēji mājā vienā mierā sarakstīt un salīmēt, saskaitīt kopā un iestādē tikai paskatījās pasi,lika nedaudzus ciparus ierakstīt lapā,ko pašas kundzes sarēķināja un tūlīt pateica rezultātu. Augstākais,aizņēma piecas minūtes. Kāpēc nav padomāts kā ir tik lielas rindas un nebūt nav tikai veci cilvēki,cik tur nav pusmūža cilvēku. Tātad,droši vien nav ne tik vienkārši,ne saprotami. Vai nav datora. Kā man var piespiest savus datus likt internetā,it īpaši kur saistībā ar naudu. Cik nav gadījumu,kā mistiski pazūd nauda no konta. Iznāk,kā mēs paliekam gudrāki un vairāk cilvēku iesniedz deklarācijas, tāpēc izdomāja,kā cilvēkus apturēt. Citādi padaudz jāmaksā atpakaļ. Murgs.

pirms stundas, 2020.01.10 10:55