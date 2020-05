Nozaudētā čeka vietā var prasīt kopiju

“Ja norēķinos ar maksājumu karti par precēm, kurām ir garantija, bet esmu nozaudējusi čeku, vai internetbankas maksājuma uzdevuma izdruka var kalpot čeka vietā, ja tomēr nepieciešams preces nest atpakaļ uz veikalu?” jautā lasītāja, kura lielveikalā iegādājusies zibatmiņu un brīvā laika apavus.

Skaidro Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) konsultanti.

VID: -Vārds “garantija” sadzīviskā izpratnē atšķiras no likumā sniegtā šī vārda skaidrojuma, tādēļ bieži vien patērētājs pat nemēģina pilnībā izmantot savas tiesības. Likumā teikts, ka vienlaikus ar preces vai pakalpojuma iegādāšanos jūs iegūstat tiesības divu gadu laikā no pirkuma izdarīšanas dienas pieteikt pārdevējam pretenzijas par neatbilstību līguma noteikumiem. Šīs tiesības jūs iegūstat pat tad, ja pārdevējs jūs par to neinformē vai norāda, ka jums ir šādas tiesības uz laiku, kas mazāks par diviem gadiem.

Piemēram, ja uz jūsu jautājumu, cik ilgs ir garantijas laiks apaviem, saņemsit atbildi: viens mēnesis, tad šāda atbilde neizslēdz jūsu tiesības pieteikt pretenzijas divu gadu laikā. Jums vienīgi jāparūpējas, lai tiktu saglabāts darījumu apliecinošs dokuments – pirkuma (kases) čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums.

PTAC: - Internetbankas maksājuma izdruka nevar kalpot čeka vietā, jo tajā nebūs būtiskās informācijas, lai varētu saprast, ka maksājums veikts par konkrēto pirkumu. Toties patērētājam ir tiesības vērsties pie preces pārdevēja un lūgt izsniegt čeka kopiju, kas pārdevējam ir jāizsniedz. Patērētājs pēc tam savas tiesības var aizstāvēt, izmantojot čeka kopiju.

Plašāku informāciju var iegūt PTAC mājaslapā – sadaļā “Par preču garantiju”.