Padomi lielisku attēlu uzņemšanai mājas apstākļos

Laikā, kad visi ievērojam sociālo distanci un uzturamies mājās, lai pasargātu savu un līdzcilvēku veselību, jāmeklē dažādas izklaides un pašizglītošanās alternatīvas, kuras varam realizēt mājas apstākļos. Ņemot vērā, ka arī šobrīd tālrunis ir mūsu uzticamais un viedais asistents, ir īstais laiks izmantot tā kameras priekšrocības un ļauties radošiem eksperimentiem, jo arī mājas apstākļos ir iespējams uzņemt skaistus un atmiņā paliekošus attēlus. Šajā rakstā apkopoti daži vienkārši padomi, kas palīdzēs radoši iemūžināt savā ikdienā un mājās apkārt redzamo.

Eksperimentē ar dažādiem fotografēšanas leņķiem un tekstūrām!

Lai uzņemtu atmiņā paliekošus attēlus, noteikti vērts izmēģināt dažādas perspektīvas. Fotografēšana no zemāka skatpunkta, iesēžoties ceļos vai pat noguļoties uz zemes, liks priekšplānā esošajiem objektiem izskatīties lielākiem. Savukārt, atrodoties mājās, interesantu leņķi var atrast, fotografējot taisni augšup vai arī gluži pretēji - fotografējot virzienā uz leju, tādējādi notverot iepriekš nemanītas detaļas.

Tāpat fotoattēliem radošuma devu var piešķirt, fotografējot caur dabā vai telpās pieejamiem rāmjiem, piemēram, durvju ailēm, logiem, arkām vai koku spraugām. Interesantu efektu var radīt, uzņemot attēlus caur daļēji caurspīdīgu materiālu, kā, piemēram, matētu stiklu vai lietū nolijušu logu.



Pieturies pie klasikas - uzņem selfiju!

Atrodoties mājās, brīžiem grūti nākt klajā ar jaunām idejām, taču selfiji bija, ir un būs pateicīgākais fotografēšanas veids, ar ko var pārsteigt ikvienu. Svarīgākais, ko nepieciešams iegaumēt, uzņemot perfekto selfiju, ir fons, apgaismojums un trešdaļas likums. Runājot par fonu, vērts atcerēties, ka arī objekti, kas atrodas kadra aizmugurē, lielā mērā ietekmē to, kā skatītāji uztvers uzņemto attēlu, tādēļ vienmēr vērts piedomāt pie tā, kādā telpā un uz kāda fona pašbilde tiks uzņemta. Arī apgaismojumam ir būtiska loma jebkurā fotogrāfijas žanrā, tostarp - selfijā, tādēļ vienmēr izvēlies vienmērīgu un acij tīkamu gaismu. Dabisku apgaismojumu un saules starus varēsi noķert, piemēram, fotografējot pie loga. Visbeidzot - nevar aizmirst par trešdaļas likumu - tas ir parocīgs kompozīcijas paņēmiens, kas ļauj uzņemt interesantākus fotoattēlus. Fotografējot sevi, iztēlojies iedomātu režģi un pozicionē sevi tā trešdaļā, novietojot seju attēla augšējā stūrī - tādējādi attēls liksies līdzsvarotāks un būs lielāka telpas un kustības sajūta.



Rediģē attēlus, lai iegūtu neticamus rezultātus!

Attēlu rediģēšanas lietotnes var būt lielisks palīgs atmiņā paliekošu bilžu iegūšanai. Lai uzņemtās fotogrāfijas padarītu vēl interesantākas, iesakām izmantot attēlu rediģēšanas lietotni “YouCam Perfect”, kas ir ne vien vienkārša un ērta lietošanai, bet arī ietver plašas fotoattēlu rediģēšanas iespējas un video pamācības. Tāpat iecienīta ir lietotne “Vimage”, kas ļauj atdzīvināt fotoattēlus, pievienojot tiem papildu kustīgas kompozīcijas un sniedzot iespēju burtiski “atdzīvināt” statiskus objektus. Savukārt lietotne “Cartoon Pictures” no iepriekš minētajām lietotnēm atšķiras ar to, ka tā ļauj lietotājiem pārveidot ierastus attēlus izteiksmīgās multfilmu ainās, tādējādi sniedzot iespēju ikvienam iejusties multfilmas varoņa ādā. Šī aplikācija jo īpaši patiks mazākajiem ģimenes locekļiem, kuri, ilgstoši atrodoties mājās, meklē aizvien jaunas izklaides iespējas.





Rūpējies par tālruņa kameras tīrību!

Svarīgs aspekts fotografējot ir ne vien prasmes vai radošās idejas, bet arī paša kameras objektīva tīrība. Dienas laikā mājās paveicam neskaitāmus darbus - strādājam, uzkopjam, gatavojam ēst, turklāt katra no šīm darbībām pamanās atstāt putekļus un pirkstu nospiedumus uz viedtālruņa korpusa un kameras objektīva. Netīrs objektīvs liedz izmantot pilno viedtālruņa kameras potenciālu, jo netīrumi izkliedē gaismu un neļauj uzņemt skaidrus, fokusētus attēlus. Objektīva notīrīšanai lieti noderēs mikrošķiedras lupatiņa vai apģērba gabala stūris, taču jāuzmanās no raupjām auduma šķiedrām, kas var to saskrāpēt.