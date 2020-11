Paplašināti drošības pasākumi Covid-19 izplatības mazināšanai

Sargājot Latvijas sabiedrības veselību un mazinot slogu uz veselības aprūpes sistēmu, visā valstī noteikti mēri infekcijas izplatības riska mazināšanai izglītības iestādēs un sporta centros. Īpaši stingri nosacījumi būs jāievēro pašvaldībās, kurās infekcijas izplatība ir divas reizes lielāka nekā vidēji Latvijā. To paredz otrdien, 24. novembrī, pieņemtie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Papildu drošības pasākumiem Valdība arī apstiprinājusi atbalsta pasākumus nodokļu maksātājiem un vecākiem.

Vienlaikus Ministru kabinets ir apstiprinājis plašus atbalsta instrumentus uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem un strādājošajiem, kuru darbību negatīvi ietekmējusi Covid-19 pandēmija. Valdībā pieņemts arī lēmums par atbalstu vecākiem, kuru bērni nevar apmeklēt izglītības iestādi.

Izglītības jomā noteikts, ka no 30. novembra skolās katram bērnam jānodrošina vismaz trīs kvadrātmetru platība no mācību telpas. Pedagogiem mutes un deguna aizsegs jālieto gan mācību procesa laikā, gan starpbrīžos.

Savukārt augstākās izglītības un profesionālās izglītības praktiskajās nodarbībās, kuras nav iespējams īstenot attālināti, nedrīkst pārsniegt 10 cilvēku skaitu vienā grupā.

Lai mazinātu risku inficēties ar Covid-19 sportošanas laikā, no 27. novembra sporta centros jāsamazina cilvēku skaits telpās. 10 kvadrātmetru vietā vienam apmeklētājam jānodrošina vismaz 15 kvadrātmetri un kopējais cilvēku skaits telpās nedrīkst pārsniegt 20 % no maksimāli iespējamā. Sporta centru darba laiks saglabājas no plkst. 6.00 līdz 22.00.

Tikmēr noteikts nedaudz ilgāks laiks individuālu amatiermākslas mēģinājumu norisei – no 27.novembra tie drīkst notikt līdz plkst. 22.00, aizvien ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Būtiski stingrākiem drošības pasākumiem jāgatavojas iedzīvotājiem pašvaldībās, kurās divu nedēļu kopējais jaunu Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits uz 10000 iedzīvotāju divas reizes pārsniedz valsts vidējo rādītāju. Šo pašvaldību sarakstu Slimību profilakses un kontroles centrs publicēs savā tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv katru otrdienu.

Jau no 27. novembra sarakstā ir iekļautas Varakļānu novada, Aknīstes novada, Baldones novada, Salacgrīvas novada, Krāslavas novada, Mārupes novada, Mālpils novada, Smiltenes novada, Garkalnes novada, Limbažu novada, Salaspils novada pašvaldības un Daugavpils pilsēta.

Papildu citiem ierobežojumiem, kas noteikti visā valstī, no 27. novembra šajās pašvaldībās jāatgriežas pie gada pirmajā pusē ierastā 2+2 principa. Izglītības process klātienē tiks īstenots tikai bērnudārzos un 1. – 4. klasei skolās. Darbība pilnībā būs jāpārtrauc kultūras un izstāžu vietām, ieskaitot gadatirgus. Darbu varēs turpināt bibliotēkas, taču tikai izsniedzot grāmatas līdzņemšanai.

Covid-19 īpaši smagi skartajās pašvaldībās būs aizliegti arī jebkādi privāti pasākumi gan telpās, gan ārā. Izņēmums ir kristību ceremonija neatliekamos gadījumos, kā arī bēru ceremonija ārpus telpām. Arī šajos notikumos aizvien ir jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā jānēsā sejas maska, netuvojoties apkārtējiem tuvāk par diviem metriem.

Būs jāpārtrauc arī sporta treniņi telpās pašvaldībās, kurās Covid-19 infekcijas izplatība ir būtiski lielāka. Sporta gaitas turpināt drīkst tikai Latvijas pieaugušo izlases, Olimpiskās vienības un Paralimpiskās vienības sportisti, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgi profesionāli sportisti.

Būtiski jāierobežo arī cilvēku skaits pilsētas sabiedriskajā transportā, veikalos un citviet gan telpās, gan ārā. Iedzīvotāji tiek aicināti rūpīgi sekot pakalpojumu sniedzēju un tirgotāju izvietotajai informācijai par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu un citiem drošības pasākumiem.