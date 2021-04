Par aktieriem spožākas zvaigznes: auto, kas iegājuši kinovēsturē

Nosvīdis pusmūža vīrietis ielec baltā Marseļas taksometrā un, sniedzot naudas žūksni, vadītājam lūdz, lai viņu 25 minūtēs nogādā lidostā. Franču aktieris Samijs Naseri, kurš atveido taksometra vadītāju Danielu, acumirklī sagatavo savu īpašo “Peugeot 406” un sāk galvu reibinošu braucienu pa pilsētu, izvairoties no tramvajiem un citiem auto. Filmas režisors Liks Besons vienā vienīgā epizodē spēja apvienot spriedzes, komēdijas un brīvdienu kino elementus. Taču, ja nebūtu bijis neparastā, ātrā un eksotiski izveicīgā “Peugeot” automobiļa, filma “Taksis” (“Taxi”) diez vai būtu palikusi atmiņā kā viena no labākajām franču komēdijām un diez vai to atcerētos vēl divas desmitgades pēc tās pirmizrādes.

Šajā darbā, tāpat kā daudzās citās kinofilmās, tieši auto kļuva par visspožāko zvaigzni.

“Peugeot 406” (vēlāk “Peugeot 407”) ar plašo salonu, izturību, kā arī labu kvalitātes un cenas attiecību tolaik bija populāra izvēle, un filma “Taksis” pieprasījumu pēc modeļa palielināja vēl vairāk. Visas kinozvaigznes ar šādiem panākumiem nevar lepoties.





Filma krāšņāka nekā realitāte

Viens no slavenākajiem automobiļiem kinovēsturē “DeLorean DMC-12” no filmas “Atpakaļ nākotnē” (“Back to the Future”) reālajā pasaulē palika nenovērtēts. Itāliešu dizainera Džordžeto Džudžāro futūristiskais, nekrāsotais nerūsējošā tērauda veikums izskatījās kā superauto, ar kuru var pārspēt “Ferrari” un “Lamborghini”, tomēr tā dzinēja jauda bija tikai 130 zirgspēku. Tas ir ārkārtīgi pieticīgs rādītājs pat pēc 1981. gada standartiem.

Lai filmas varonis Mārtijs Makflajs spētu sasniegt iespaidīgo ātrumu 88 jūdzes stundā, oriģinālo dzinēju aizstāja ar V8 no “Porsche 928”.

Laikā, kad “Atpakaļ nākotnē” nonāca uz kinoekrāniem, “DeLorean” jau bija bankrotējis. Kompānija līdz tam paguva pārdot tikai 8975 “DMC-12” eksemplāru, kas kolekcionārus mūsdienās vairāk interesē to neparastās vēstures, nevis tehnisko īpašību dēļ.





Automašīnas piešķir raksturu

Auto spēlē svarīgu lomu dažādās filmās neatkarīgi no žanra, stāsta vai laikmeta. Režisori automašīnas izmanto gan kā sava veida aksesuārus filmu ainu papildināšanai, gan kā galvenās lomas atveidotājas. Auto var tikt piešķirta tāda nozīme, un tas var pildīt tādu misiju, kāda kinodarba veidotājiem tobrīd šķiet nepieciešama.

Filmu analītiķis Tomass Flaits ir izpētījis automašīnu nozīmi teju simt kinofilmās un secinājis, ka tās ir neatņemams galveno tēlu komponents, jo izceļ viņu nodomus, raksturu un arī vājās vietas. Džeimsa Bonda eleganto tēlu, piemēram, paspilgtina greznais “Aston Martin”, savukārt “Ātrs un bez žēlastības” filmās galvenos varoņus raksturo viņu neizmērojamās rūpes par saviem ielu sacīkšu automobiļiem.

“Automašīnas filmās iesaista biežāk nekā citu veidu transportlīdzekļus, un to dēvēšana tikai par “transportu” būtu absolūti neadekvāts to nozīmes novērtējums,” teic T. Flaits.

Domājot par automašīnām kinolentēs, visbiežāk prātā nāk iespaidīgas pakaļdzīšanās ainas. Tomēr patiesībā auto lietojuma nozīme un konteksts ir krietni vien plašāks.

Sliktajiem zēniem tipiska izvēle ir luksusa klases sedani vai SUV melnā krāsā. Ja parādās nestandarta auto, tas veido labu augsni intrigai, un rodas sajūta, ka visa filma kopumā būs aizraujošāka.

Piemēram, filmā “Fokuss” (“Focus”) Vila Smita atveidotais krāpnieks Nikijs brauc ar koši sarkanu sporta kupeju “Peugeot RCZ”, kam ir izliekts jumts un grezns interjera aprīkojums.

Kompaktā kupeja bija aprīkota ar 270 ZS dzinēju un līdz 100 km/h spēja paātrināties nieka 5,9 sekundēs. Tik spēcīga “Peugeot” mašīna daudziem sporta auto ražotājiem bija īsts pārsteigums. Un filmas veidotāju izvēle nenoliedzami deva ieguldījumu arī kinolentes “Fokuss” popularitātē.

“Automašīna ir kā uzvalks. Tā var atklāt ļoti daudz par cilvēka raksturu, vēl pirms viņš sācis runāt,” piebilst eksperts. “Mašīna ir vide, vieta dramatiskai ainai. Filmas varoņi raugās uz publiku, un notikumi, kas risinās auto salonā, ir tikpat dažādi kā cilvēki, kas tajā sēž.”



Auto, kas kļūst par leģendām

Daži auto kinofilmās iegūst tik spēcīgu nozīmi, ka ar laiku rada spēcīgu emocionālo saikni un kļūst ārkārtīgi iekārojami. Viens no visaugstāk vērtētajiem klasiskajiem “Ferrari” ir modelis “Testarossa”. Tā atpazīstamību un popularitāti neapstrīdami veicināja visā pasaulē slavenais seriāls “Miami Vice”, kura galvenais varonis Džeimss brauca ar baltu “Testarossa”.

Kulta auto statusu vēl vairāk nostiprināja Ferrari dibinātājs Enco Ferrāri, Džeimsa Kroketa lomas atveidotājam Donam Džonsonam pats personīgi uzdāvinot pilnīgi jaunu sudrabkrāsas “Testarossa”.

Interesanti, ka Dona Džonsona privātā “Testarossa” 2014. gadā tika pārdota tikai par 110 tūkstošiem ASV dolāru, bet “Miami Vice” filmēšanā izmantotais baltais auto 2017. gadā tika novērtēts par 1,75 miljoniem ASV dolāru.

Kinofilmā “Nozust 60 sekundēs” (“Gone in 60 Seconds”) epizodiski parādās vismaz 50 iespaidīgas automašīnas, taču visneaizmirstamākā no tām nešaubīgi ir “Eleonora” – 1967. gada “Shelby GT 500”. Filmā izmantotais auto pat nebija oriģināls “Shelby” modelis, taču kāds anonīms pircējs 2013. gadā par to samaksāja 1 miljonu ASV dolāru.