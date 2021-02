Par lāčiem un bišu dravām - Latgales biškopju konferncē!

Aicinām visus interesentus 26. februārī tiešsaistē piedalīties 6. starptautiskajā Latgales biškopju konferencē, kuras galvenā tēma būs - “Lāči Latvijas dravās”.

Tiešraide būs skatāma: www.laukutikls.lv , www.strops.lv. Konference notiks latviešu, angļu un krievu valodā. Tulkojums tiks nodrošināts. Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem konkrētu, kompetentu atbildi.

Jau vairākus gadus lāču skaits Latvijā palielinās un arvien biežāk tos var sastapt bišu dravās, īpaši Latgales pusē. Kā pareizi rīkoties biškopim, ja nelūgtais viesis ir nolēmis pamieloties ar medu un izpostījis bišu dravu? Vai lāči mūsu mežos ir uz palikšanu un mēs esam radījuši viņiem labvēlīgus apstākļus, vai tomēr tie ir bēgļi no citām teritorijām, kur ar viņiem ir ļauts apieties nežēlīgāk? Varbūt biškopis pats ir vainīgs, pienācīgi nepasargājot savas bites no brūnā laupītāja?

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem lāču sakarā, konferencē runās speciālisti, kuriem ir pieredze un zināšanas šajā jautājumā kā Latvijā, tā Eiropas Savienībā. Biškopji stāstīs par situāciju bišu dravās pēc lāču vizītēm. Atbildīgo ministriju pārstāvji skaidros iespējamos situāciju risinājuma scenārijus un biškopju pareizu rīcību konkrētās situācijās. Pētnieki skaidros nākotnes redzējumus par lāču turpmāko izplatību, iespēju tos sastapt mežā arvien biežāk, ne tikai bišu medus sakarā.

Savā pieredzē dalīsies arī profesionālo biškopju asociācijas priekšsēdētājs, biškopis Marts Kullamaa no Igaunijas. Par to, kāda ir pieredze sadzīvošanā ar lāčiem, stāstīs Djuro Hubers, LCIE (Lielo plēsēju iniciatīva Eiropā) grupas eksperts no Zagrebas Universitātes.

Guntars Melnis, LLKC Daugavpils biroja vadītājs, biškopis: “Konferencē aicinām piedalīties ne tikai biškopības nozares pārstāvjus, bet visus interesentus, kuriem tuvākā nākotnē varētu rasties iespēja sastapties ar lāci, jo - medus nav vienīgais, ko lāči patērē uzturā.”

Lai saņemtu atgādinājumu un saiti uz konferences tiešraidi e-pastā, dalībai konferencē aicinām iepriekš pieteikties: https://www.mitto.me/biskopiba/pieteikties

Konferenci organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Latvijas Biškopju biedrību. Dalība pasākumā ir bez maksas.