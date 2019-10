Par partiju finansējuma palielināšanas apturēšanu

Portālā “Manabalss.lv” ir iesniegts aicinājums 13.Saeimas deputātiem nesteigties ar partiju finansējuma palielināšanu, iekams nav atrisināti akūti mediķu un pedagogu atalgojuma jautājumi.





Iniciatīvas autors Jānis Jēkabsons norāda, ka partiju finansēšanas būtiskais palielinājums jau sākot ar nākamā gada 1.janvāri ne tikai radīs nopietnus draudus demokrātijai, dramatiski palielinot plaisu starp Saeimā ievēlēto un jauno partiju dzīvotspēju, bet arī demonstrēs valdības un Saeimas nihilistisku attieksmi pret nodokļu maksātāju līdzekļiem.

Iesniedzējs norāda uz to, ka sabiedrības līdzdalība šī likumprojekta sagatavošanas gaitā bija ierobežota tā steidzamības dēļ. Tāpēc iniciatīvas autors aicina sabiedrību izteikt savu viedokli par to, vai partijām tiešām būtu nepieciešams būtiski palielināt finansējumu jau no nākamā gada un cer, ka Saeimas deputāti ņems vērā sabiedrības bažas.





Kamēr nav izpildīti vēlētājiem dotie solījumi, kamēr netiek pildīti likumos paredzētie pienākumi paaugstināt algu pedagogiem un medmāsām, politiskās partijas nedrīkst pašas sev piešķirt avansu uz vēlētāju uzticības rēķina, uzskata autors.





Konteksts: Saeimas darba kārtībā ir iekļauts likumprojekts “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”, kas tostarp paredz no 2020.gada 1.janvāra būtiski palielināt valsts budžeta finansējumu politiskām partijām. Ja līdz šim par katru Saeimas vēlēšanās saņemto balsi partijas, kuras bija pārvarējušas 2% slieksni, saņēma 0,71 euro, tad līdz ar jaunajiem grozījumiem finansējums palielināsies līdz 4,50 eiro par katru balsi. Papildus šim, partijas, kuras ir pārvarējušas 5% slieksni, katru gadu no valsts budžeta saņems 100 000 eiro.





Šim mērķim no valsts budžeta katru gadu tiks atvēlēti 4,5 miljoni euro līdzšinējo 600 000 eiro vietā.







Saite uz likumprojektu: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/F1AA596E1C2FF237C22584900065AFE0?OpenDocument