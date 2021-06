Par visiem komerciālajiem sūtījumiem no trešajām valstīm būs jāmaksā PVN

No 2021. gada 1. jūlija visiem komerciālo sūtījumu saņēmējiem būs elektroniski jāiesniedz muitas deklarācija un jāsamaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) par precēm. Šāda kārtība noteikta, lai aizsargātu Eiropas Savienības (ES) valstu tirgu no negodīgas konkurences, jo pašlaik zemas vērtības sūtījumi tiek ievesti milzīgos apjomos, nemaksājot PVN. Par to informē Finanšu ministrija.



Patlaban par sūtījumiem no trešajām valstīm PVN jāmaksā, ja preces vērtība pārsniedz 22 eiro. Taču no 1. jūlija visā ES par precēm, kas iegādātas ārpus bloka, PVN būs jāmaksā, sākot no pirmā centa.

Ja kopējā preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā tikai PVN. Ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā PVN un ievedmuitas nodoklis. Ja sūtījumā būs ar akcīzes nodokli apliekamā prece, papildus būs jāmaksā akcīzes nodoklis.

Piemēram, sūtījuma dokumentos preces vērtība būs norādīta 10 eiro un piegādes izmaksas 2 eiro. Sūtījumā būs prece, kurai piemērojama PVN standarta likme 21% apmērā. Aprēķinot PVN, tiks ņemta vērā preces vērtība un dokumentos norādītās piegādes izmaksas. Līdz ar to saņēmējam būs jāsamaksā PVN: 21% no 12,00 eiro (10+2) = 2,52 eiro.

Atmuitošana un PVN apmaksa būs jāveic arī par tām precēm, kas pasūtītas pirms 1. jūlija, bet piegādātas pēc. Tāpat jāpievērš uzmanība tam, no kurienes faktiski tiks nosūtītas preces, arī pasūtot tās no Eiropas, jo mēdz būt gadījumi, kad sūtītāja centrālā noliktava atrodas kādā trešajā valstī.

Ja trešās valsts komersants, reģistrējoties noteiktā kārtībā, izmantos iespēju ES darboties speciālajā tālpārdošanas režīmā – IOSS ("Import One-Stop-Shop"), tam būs tiesības iekļaut PVN preces cenā. Tādā gadījumā pircējs PVN samaksās preces iegādes brīdī, un vēlāk šis PVN nonāks sūtījuma saņēmēja dalībvalsts budžetā. Ja komersants izmantos IOSS režīmu, preces atmuitos Latvijas Pasts vai eksprespasta pārvadātājs, bet sūtījuma saņēmējam nekādas muitas formalitātes nebūs jākārto.