Pārtikas ražotājus aicina piedalīties produktu konkursā

Tituls “Gada produkts”, profesionāls vērtējums par pārtikas produktu un potenciāla nonākšana Latvijas pazīstamākajos restorānos – šādas iespējas mazajiem pārtikas ražotājiem šoruden sola piedalīšanās jaunajā konkursā “Novada Garša 2020”. To sadarbībā ar Pavāru klubu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Konkurss notiks 1.oktobrī "Hanzas peronā" pasākumā “Novada Garša”. Profesionāla žūrija produktus vērtēs, neredzot to iepakojumu un nezinot, kas ir tā ražotājs.

Kopumā konkursā produktus varēs pieteikt 7 kategorijās:

piens un piena produkti (t. sk. kazas un aitas piena produkti);

gaļas produkti;

zivju produkti;

ogu, augļu un dārzeņu produkti (t. sk. sulas, dzērieni);

maize un miltu izstrādājumi;

raudzēti dzērieni (piemēram, vīns, sidrs u. c., gan alkoholiskie, gan bezalkoholiskie dzērieni);

inovatīvi/jaunradīti produkti.

Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 20. septembra pulksten 23.59 elektroniski uz e-pastu novadagarsa@llkc.lv .

Svetlana Riškova, Pavāru kluba prezidente: “Latvijas pavāri ar nepacietību gaida profesionālu un neatkarīgu vietējā produkta vērtējumu, pēc kura atrast uzticamu sadarbības partneri. Arī no zemniekiem ne reizi vien esam dzirdējuši vēlmi, lai viņus profesionāli novērtētu, un viņi varētu saņemt jēgpilnus ieteikumus produktu uzlabošanai, lai ieņemtu pelnītu vietu restorānu produktu sarakstā.”

Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja: “Šis konkurss mazajiem pārtikas ražotājiem un arī “Novada Garšas” kataloga dalībniekiem ir lieliska iespēja labāk iepazīt savu ražojumu, to pilnveidot, gūt atpazīstamību, tādējādi veicinot arī tā noietu. Atšķirībā no iepriekšējos gados organizētajām “Novada Garšas” aktivitātēm šī ir reize, kad tiks izcelts tieši produkts, tā garša, kvalitāte, kad to vērtēs profesionāla žūrija, un nebūs svarīgs ne iepakojums, ne ražotāja pārdošanas prasmes.”

Katras kategorijas uzvarētājam piešķirs medaļu, diplomu, kā arī zelta, sudraba un bronzas etiķetes – attiecīgi pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējiem. Etiķetes gada garumā varēs izmantot uz konkursā uzvarējušajiem produktiem.

Uzvarētāju apbalvošanas ceremonija notiks “Novada Garšas” ikgadējās konferences noslēgumā 2. oktobrī "Hanzas peronā". Savukārt uzvarētāju saraksts tiks publicēts www.novadagarsa.lv un Pavāru kluba mājaslapā https://chef.lv/.