Pašizolācija aizvien jāievēro pēc atgriešanās no visām SPKC saraksta Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi

SPKC informē, ka Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā ir 496,9 (pirms nedēļas – 509,5), bet Eiropas Savienības vidējais - 311,6 (nedēļu iepriekš – 283,6), liecina Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) dati. Igaunijas kumulatīvais rādītājs aizvadītās nedēļas laikā pieaudzis no 703,5 līdz 1038,5. Lietuvas rādītājs samazinājies no no 261,1 līdz 242. Aktuālos valstu rādītājus var aplūkot https://www.spkc.gov.lv/lv/valstis

Pašizolācija joprojām jāievēro pēc atgriešanās Latvijā no visām Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi, liecina no šodienas aktualizētais Slimību profilakses un kontroles centra veidotais saraksts.

Pašizolācijas slieksnis Latvijā patlaban ir noteikts 50 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs ES un EEZ valstu vidū zemāks ir tikai Vatikānā un Islandē. Patlaban augstākā saslimstība ir Čehijā, kur tas ir 1395,1 gadījums uz 100 000 iedzīvotāju.

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Sanmarīno, kurā ir otrā augstākā saslimstība Eiropā. Pašizolācija arī jāievēro, atgriežoties no Monako, Andoras, Igaunijas, Slovēnijas, Spānijas, Slovākijas, Francijas, Zviedrijas, Maltas, Luksemburgas, Nīderlandes, Lietuvas, Itālijas, Beļģijas, Austrijas, Šveices, Polijas, Ungārijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas, Grieķijas, Vācijas, Horvātijas, Lihtenšteinas, Dānijas, Somijas un Norvēģijas.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Singapūras, Jaunzēlandes un Austrālijas. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.

Iebraucot Latvijā no citām sarakstos neminētām pasaules valstīm, ir jāievēro pašizolācija.