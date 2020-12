Pēc “Brexit” mainīsies transportlīdzekļu vadītāju apliecību atzīšana un apmaiņa

No nākamā gada 1. janvāra, kad Apvienotā Karaliste (AK) izstāsies no Eiropas Savienības, mainīsies līdzšinējā Latvijas un AK transportlīdzekļu vadītāju apliecību atzīšana un apmaiņa.

Izmaiņas neattieksies uz tiem autovadītājiem, kas Latvijā vai AK uzturēsies īslaicīgi (nav pastāvīgie Latvijas vai AK iedzīvotāji vai rezidenti), piemēram, tūristiem vai personām, kas īslaicīgi ceļo darba vajadzībām. Īslaicīgi uzturoties Latvijā vai AK, autovadītāji varēs izmantot derīgas Latvijas vai AK transportlīdzekļu vadītāja apliecības.



AK transportlīdzekļu vadītāja apliecības Latvijā

Autovadītāji, kas plāno ilgstoši uzturēties Latvijā, AK izdotās un derīgās transportlīdzekļu vadītāja apliecības varēs apmainīt pret Latvijas transportlīdzekļu vadītāja apliecībām. Taču jāņem vērā, ka to varēs apmainīt tikai tad, ja persona pastāvīgi dzīvo Latvijā.

Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka, ka personām, kuras Latvijā ierodas no ārvalstīm un uzturas Latvijā ilgāk par vienu gadu, transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir jāapmaina. Pēc “Brexit” tas attiecas arī uz AK. Pašreiz izņēmums ir noteikts attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs izsniegtām transportlīdzekļa vadītāja apliecībām.



Latvijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības AK

Latvijā izdotās un derīgās transportlīdzekļu vadītāja apliecības būs izmantojamas braukšanai AK, kamēr nav beidzies to derīguma termiņš. Vienlaikus, neatkarīgi no vadītāja apliecības derīguma termiņa, tā būs derīga ne ilgāk kā trīs gadus pēc autovadītāja kļūšanas par AK rezidentu vai sasniedzot 70 gadu vecumu (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais). Pēc tam, tā ir jāapmaina pret AK transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

Minētie nosacījumi attiecas uz visām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām, ieskaitot vieglo automobiļu, motociklu, autobusu un kravas automobiļu vadītāja apliecības.