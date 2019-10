Pedagogi "pietur" lēmumu par protestiem, prasot sniegt algu palielinājuma garantijas

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) līdz 18.oktobrim steidzamības kārtā pieprasa dokumentālas garantijas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai no nākamā gada septembra, pretējā gadījumā arodbiedrība lems par protestu rīkošanu, aģentūru LETA informēja LIZDA pārstāvis Guntis Meisters.

Viņš norādīja, ka arodbiedrība aicinās uz tikšanos premjerministru Krišjāni Kariņu (JV), finanšu ministru Jāni Reiru (JV) un izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku (JKP), lai pieprasītu dokumentālas garantijas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai no 750 eiro līdz 790 eiro.

"Ja šādu garantiju nebūs, 24.oktobrī LIZDA padome lems par protestu rīkošanu," uzsvēra Meisters.

LIZDA atgādināja, ka pedagogu darba algas paaugstināšanas grafiks paredz, ka no 2020.gada 1.janvāra pedagogu mēneša zemākā darba algas likme pieaugs no 710 līdz 750 eiro, bet 2020.gada septembrī paredzēts pieaugums no 750 līdz 790 eiro.

Tāpat Ministru kabinetam, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā jāparedz ikgadējs finansējuma pieaugums ne mazāks par 0,25% no iekšzemes kopprodukta augstākajai izglītībai un ne mazāks par 0,15% no iekšzemes kopprodukta zinātniskajai darbībai, norādīja LIZDA.

Kā vēstīts, trešdien bija sasaukta LIZDA padomes ārkārtas sēde, kurā tika lemts par turpmākajām aktivitātēm, tostarp iespējamu protestu rīkošanu. Kā uzsver arodbiedrība, ja valdība nepildīs likumus attiecībā uz pedagogu darba algas zemākās likmes paaugstināšanu, LIZDA lems par protesta akciju rīkošanu.