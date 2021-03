Pensionāriem, personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām personām izmaksās vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā

Saeima ceturtdien, 11.martā, kā steidzamus pieņēma likuma grozījumus, kas Covid-19 krīzes laikā paredz visiem pensionāriem, personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām personām izmaksāt vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā.

Pabalstu saņems vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, kā arī personas, kas saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, atlīdzību par darbspēju vai apgādnieka zaudējumu. Vienreizējo pabalstu izmaksās arī par bērniem ar invaliditāti, kā arī bērniem un pilngadīgām personām, kam nepieciešama īpaša kopšana.

Pabalstu saņems personas, kurām attiecīgo pensiju vai pabalstu ir tiesības saņemt laika posmā no 1.marta līdz izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām.

Vienreizējā pabalsta izmaksa notiks automātiski, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) visām mērķgrupām to izmaksās aprīlī. Pabalstu piegādās saņēmēja dzīvesvietā bez maksas vai pārskaitīs uz kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Ja tiesības uz vienreizējo pabalstu personai radušās no 1.marta, VSAA bez personas iesnieguma to piešķirs un izmaksās 30 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pensijas, atlīdzības, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vai personas īpašās kopšanas pabalsta piešķiršanu.

Tiem, kuri vienlaikus saņem, piemēram, vecuma pensiju un atlīdzību par darbspēju zaudējumu, piešķirs vienu vienreizējo pabalstu.

Ja persona saņem īpašas kopšanas pabalstu par bērnu, tad vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā tai izmaksās papildu vienreizējam atbalstam 500 apmērā, kas paredzēts par katru bērnu ģimenē. Savukārt, ja īpašas kopšanas pabalsts piešķirts pilngadīgai personai, tad vienreizējo pabalstu tai izmaksās dubultīgi, ja tā, piemēram, ir valsts pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.

Noteikts, ka personām, kas uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, piešķirto vienreizējo pabalstu neņem vērā šo institūciju pakalpojumu apmaksā. Tāpat šī pabalsta izmaksu neņems vērā, pašvaldību sociālajiem dienestiem lemjot par sociālās palīdzības piešķiršanu.

Likuma grozījumi noteic, ka no vienreizējā pabalsta netiek veikta parādu piedziņa un ieturējumi.

Labklājības ministrijas dati liecina, ka vienreizējo pabalstu paredzēts izmaksāt 562,3 tūkstošiem personu, un kopumā tam būs nepieciešami 112,5 miljoni eiro. Finansējumu plānots piešķirt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, norādījuši likumprojekta autori.

Iniciatīva rosināta, lai ar valsts finansiālo atbalstu kaut daļēji varētu nodrošināt atbalstu Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanai arī senioriem, apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti, īpaši tiem, kuriem ir ļoti smaga invaliditāte, teikts grozījumu anotācijā.

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.