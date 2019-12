Pensionāriem saruks līdzmaksājums pie ģimenes ārsta

Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, no nākošā gada pacientu līdzmaksājums personām no 65 gadu vecuma pie ģimenes ārsta līdzšinējo 1,42 eiro vietā būs 1 eiro. Tāpat plānots visiem iedzīvotājiem samazināt līdzmaksājumus izmeklējumiem, ārstu speciālistu konsultācijām un par ārstēšanos dienas stacionārā. Šīs un citas izmaiņas* šodien, 10. decembrī, apstiprināja valdība.

Pensionāri ir viena no sabiedrības sociāli mazaizsargātajām grupām, kam ir vislielākais risks nonākt nabadzībā, tāpēc no 2020. gada



1. janvāra pensionāriem būs samazināts pacientu līdzmaksājumu pie ģimenes ārsta. Vienlaikus visiem iedzīvotājiem būs samazināti līdzmaksājumi, veicot izmeklējumus un apmeklējot ārstu speciālistu. Ja iepriekš pacienta līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad no nākošā gada – 4 eiro. Līdzīgi samazināsies arī līdzmaksājums par gultas vietu dienas stacionārā – no 7,11 uz 7 eiro. Savukārt datortomogrāfijas izmeklējumiem līdzmaksājums no nākošā gada būs 14 eiro, nevis 14,23 eiro kā līdz šim. Pēc līdzīga principa samazināti līdzmaksājumi uz citiem izmeklējumiem. Vienlaikus līdzmaksājums pieaugs pilngadīgām personām līdz 65 gadu vecumam, apmeklējot ģimenes ārstu – no nākošā gada tas būs 2 eiro.

Jāatgādina, ka vairākas iedzīvotāju grupas no pacientu līdzmaksājumiem ir atbrīvotas, piemēram, bērni līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, 1.grupas invalīdi, trūcīgas personas un citas.



Grozījumi noteikumos paredz arī citas izmaiņas. No nākošā gada diska trūces operāciju no valsts budžeta apmaksās personām bez vecuma ierobežojuma. Tas nozīmē, ka ar ārstu konsīlija lēmumu valsts apmaksātu operāciju varēs saņemt arī pensionāri. Šobrīd to var saņemt, ja persona slimo ilgāk nekā trīs mēnešus un ir darbspējīgā vecumā.

No nākamā gada būs arī paplašināts diagnožu sarakstu, ar kurām var saņemt pozitronu emisijas datortomogrāfijas (PET) izmeklējumu. Tas būs valsts apmaksāts pakalpojums ne tikai onkoloģiskiem pacientiem, bet arī pacientiem ar citām diagnožu grupām, ja būs ārstu konsīlija lēmums.



Tāpat grozījumos precizēts, ka ērces noņemšana cilvēkam ir valsts apmaksāts pakalpojums.

Turpmāk arī narkologs būs tiešās pieejamības speciālists bez diagnožu ierobežojumiem. Tas psiholoģiski atvieglos vēršanos pēc palīdzības pacientiem ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības problēmām, jo vispirms nebūs jāsaņem ģimenes ārsta nosūtījums. Savukārt pie infektologa kā pie tiešās pieejamības speciālista varēs vērsties cilvēki, kuri ir kontaktpersonas stacionārā ārstēšanu saņemošiem pacientiem ar apstiprinātu HIV infekciju. Tas nozīmē, ka cilvēkam nevajadzēs ģimenes ārsta nosūtījumu.



Vienlaikus tiks atcelti diagnožu ierobežojumi, lai saņemtu radioķirurģijas pakalpojumus Siguldas slimnīcā, saglabājot nosacījumu, ka uz šo procedūru nosūta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti.

Viens no uzdevumiem, strādājot pie ģimenes ārstu sadarbības prakšu modeļa, ir to darbā piesaistīt dažādus speciālistus, tajā skaitā vecmātes. Lai būtu iespējams viņu darbu apmaksāt, ir izveidots fiksētu maksājumu par vecmāšu kabineta darbību. Vecmātes organizēs vēža skrīningu, nodrošinās sociālā riska grūtnieču uzraudzību, izglītos par seksuālo un reproduktīvo veselību, ģimenes plānošanu un kontracepciju, kā arī veiks citus darbus savas kompetences ietvaros.



Noteikumos arī pārskatāmāk attēlota informācija par valsts apmaksātām profilaktiskām pārbaudēm, un izstrādāts cukura diabēta skrīninga algoritms gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī veiktas citas izmaiņas, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kā arī mazinātu korupcijas un interešu konflikta riskus.



*Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”