Perevoščikovs: Ir bijuši gadījumi, kad mediķi ar Covid-19 simptomiem turpināja pildīt pienākumus

Ir bijuši gadījumi, kad medicīnas darbinieki ar Covid-19 simptomiem turpināja pildīt pienākumus, ceturtdien preses konferencē atklāja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Aizvadīto septiņu dienu laikā saslimšanas ar Covid-19 konstatēta 116 veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem, no tiem 19 ir ārsti, 54 - medmāsas, četri - ārsta palīgi, bet 17 - māsas palīgi. Vēl 22 ir darbinieki, kas nav tieši iesaistīti pacientu aprūpē.

Perevoščikovs sacīja, ka ne visi nozares pārstāvji ar jauno koronavīrusu inficējas ārstniecības iestādēs. "Vienkārši medicīnas darbinieki arī ir mūsu sabiedrības sastāvdaļa, un dažos gadījumos viņi inficējas mājās, dažos gadījumos vēl kaut kur," atzina epidemiologs.

Ir bijuši gadījumi, kad, neraugoties uz Covid-19 līdzīgiem simptomiem, medicīnas darbinieki turpināja pildīt pienākumus, kas nebūtu atbalstāms, atzina Perevoščikovs. "To vajadzētu ievērot visiem: ja parādās simptomi, kas varētu liecināt par Covid-19, par elpceļu infekciju, nevajadzētu būt varonīgam cilvēkam, nevajadzētu iet uz darbu! Ar to mēs pasargāsim savus kolēģus no infekcijas izplatīšanās," uzsvēra speciālists.

Pacientu, kas saistīti ar inficēšanos ārstniecības iestādēs, īpatsvars aizvadītajā nedēļā neesot bijis liels, proti, tādi esot desmit cilvēki. Viņi ar Covid-19 inficējušies, saņemot ārstniecības pakalpojumus. Perevoščikovs aicināja mediķus visiem spēkiem noturēt šo skaitu zemā līmenī, nepieļaujot infekcijas izplatīšanos pacienti vidū.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, tāpat kā otrdien, Latvijā atklāts 251 saslimšanas ar Covid-19 gadījums, tomēr trešdien viens sasirgušais miris. Mirušais pacients bijis vecuma grupā no 80 līdz 90 gadiem. Līdz šim mirušas 64 personas, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Aizvadītajā diennaktī valstī veikti kopumā 5105 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo testu īpatsvars bijis 4,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Šis ir viens no augstākajiem pozitīvo testu īpatsvariem rudens periodā. Iepriekš 25.oktobrī 4,7% veikto testu bijuši pozitīvi, savukārt kopš Covid-19 parādīšanās visaugstākais šis rādītājs bijis 8.martā, kad tika veikti 22 Covid-19 testi, no kuriem divi bija pozitīvi, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars bija 9,1%.

Vadoties pēc centra datiem, līdz šim saslimšana ar Covid-19 atklāta kopumā 5395 gadījumos, savukārt pagājušajā diennaktī izveseļojušies vēl 24 Covid-19 pacienti, līdz ar to kopskaitā atveseļojušies ir 1406 sasirgušie.