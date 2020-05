Inga

Pie tik lielas inficēšanās iespējamības ļausiet vērt vaļā robežu??? !!! Tā vien izskatās, ka jums to saslimušo ir par maz, nerunājot par jau mirušajiem... tādiem noteikumiem kādi ir pašlaik, tā arī ir jāpaliek, līdz būs zāles vai vakcīna. Tikai tā mēs varēsim pasargāt sevi un savus mīļos!!!! Bet, ja uz Latviju sāks vazāties nekontrolēti, vai jūs varēsiet savaldīt to haosu, kas sāksies???... Nedomāju viss! Jo par to jau liecina tas, ka jūs netiekat galā ar pāris karantīnas pārkāpējiem. Kāpēc jums ir vajadzība pasliktināt Latvijas iedzīvotāju situāciju???? Vai tiešām gribat tādu bēdīgu statistiku kāda ir Amerikā, Krievijā??? Vīrusu varam attālināt tikai un vienīgi ar aizliegumiem ceļot!!!

pirms stundas, 2020.05.07 11:04