Pieejams ES fondu finansējums ģimenes ārstu praksēm

Ārstniecības iestādes un pašvaldības var pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras pilnveidošanai. Projektu atlasē, kurā pieteikumus var iesniegt līdz 29. novembrim, no ERAF ģimenes ārstu prakses vietu attīstībai pieejams vairāk nekā miljons eiro. Par to informē Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Luste.

Ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu individuālajās ģimenes ārsta praksēs un ģimenes ārstu sadarbības praksēs būs iespējams veikt gan būvniecības un vides pieejamības nodrošināšanas darbus, gan papildināt medicīnisko, saimniecisko un informācijas tehnoloģiju aprīkojumu un iegādāties mēbeles. Ģimenes ārsta prakse ar vienu pakalpojuma sniegšanas vietu var pretendēt uz attiecināmo izmaksu kopsummu līdz 15 000 eiro, ar divām vai vairākām pakalpojuma sniegšanas vietām - līdz 17 000 eiro.

ERAF finansējumam šajā projektu atlasē var pieteikties ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus vai nodrošina telpas, aprīkojumu šo pakalpojumu sniegšanai. Tāpat līdzfinansējumu var saņemt pašvaldības vai to iestādes, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanai.

Šajā ES fondu programmas atlasē, kas veicina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, uzlabojot infrastruktūru ārstniecības iestādēs, no ERAF pieejami 1 032 748 eiro un 109 350 eiro – valsts budžeta finansējuma. Ar publisko finansējumu tiks segti līdz 94 % no projekta attiecināmajām izmaksām, 85% apmaksājot no ERAF un vēl 9% - no valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu iesniegumus Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) pieņems divus mēnešus - no š.g. 29. septembra līdz 29. novembrim. Projektu iesniegumu atlases dokumentācija, kā arī iesniegumu sagatavošanai noderīga informācija pieejama CFLA mājaslapas sadaļā “ Projektu atlases ”. Paziņojums par atklāto projektu atlasi 28. septembrī publicēts oficiālajā izdevumā “ Latvijas Vēstnesis ”.

Kontaktpersona papildu informācijai par projektu iesniegumu sagatavošanu - Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadošā eksperte Karina Visikovska, tālr. 20019248, karina.visikovska@cfla.gov.lv.

ERAF atbalsts ģimenes ārstu prakšu infrastruktūrai paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas ietvaros.