Pienākums strādāt attālināti – visiem, kuru darba raksturs to ļauj!

Līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā ikvienam darba devējam ir jānodrošina attālinātā darba iespējas saviem nodarbinātajiem, ja viņu ikdienas pienākumu specifika to pieļauj. Attālinātais darbs ļauj samazināt ikdienas kontaktus, kas ir viens no ārkārtējās situācijas mērķiem un vienlaikus arī būtisks drošības pasākums saslimstības ierobežošanai. Par to informē Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja Ilze Pavlova.

No 11. oktobra darbavietā nodarbinātajiem atļauts atrasties vien ar darba devēja rīkojumu. Savukārt attiecībā uz klātienē veicamiem darbiem institūcijas vadītājs organizē darbu tā, lai nodrošinātu darbu nepārtrauktību.

Cilvēkiem, kam darba specifikas dēļ jāstrādā klātienē, obligāti jālieto sejas maska, kas pilnībā aizsedz muti un degunu, cieši pieguļ sejai. Nav pieļaujama nodarbināto pulcēšanās vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu veikšanu (piemēram, koplietošanas atpūtas telpas, virtuves, kolēģu apsveikšana jubilejās u.tml.).

Valsts kanceleja īpaši uzrunā valsts pārvaldes iestādes ievērot pašreiz spēkā esošā tiesiskā regulējuma prasības un lūdz zināmā mērā rādīt priekšzīmi pārējai sabiedrībai. “Attālinātais darbs kā būtisks drošības pasākums jau īstenots iepriekšējo ārkārtējo situāciju laikā pandēmijas dēļ. Līdz ar to šoreiz, ņemot vērā iegūto pieredzi un mācības, pārejai uz attālināto darbu jānotiek raiti un nekavējoties”, pauž Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Lai sniegtu atbalstu pārejā uz attālināto darbu un atbildētu uz virkni jautājumu, kas saistās ar šo pāreju, Valsts kanceleja sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir atjaunojusi attālinātā darba vadlīnijas.

Attālinātais darbs ir darbs – tas nozīmē, ka nodarbinātajam ir jāsasniedz darba rezultāti un jābūt pieejamam saziņai darba laikā. Darba devējam ar nodarbināto ir jāvienojas par darba uzdevumiem, darba organizēšanu, atskaitīšanās kārtību, kā arī par komunikācijas kanāliem, pa kādiem nodarbinātais darba laikā būs sasniedzams. Valsts pārvaldē, strādājot attālināti, ir:

jānodrošina attālināta piekļuve darba e-pastam,

darba telefonam ir jābūt pāradresētam uz mobilo telefonu, nodrošinot sasniedzamību,

nodarbinātajiem nepieciešams atbilstošs tehniskais nodrošinājums un pieeja darba uzvedumu veikšanai nepieciešamajām informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Saskaņā ar rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, valsts pārvaldes iestādēs klātienē, ja darba specifika neļauj veikt pienākumus attālināti, var strādāt tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Savukārt no šā gada 15. novembra sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts būs nepieciešams visiem valsts pārvaldē nodarbinātajiem, neatkarīgi no pienākumu veikšanas formas – klātienē vai attālināti.

Kā organizējams darbs klātienē līdz 15. novembrim nevakcinētajiem nodarbinātajiem, kuri nevar strādāt attālināti?

No šā gada 13. oktobra līdz 19. oktobrim – ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai negatīvu SARS CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām.

No šā gada 20. oktobra līdz 15. novembrim – ar testēšanas sertifikātu.

Nodarbinātais nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, izņemot rīkojuma 5.5. apakšpunktā minētajos gadījumos.

Atsaucoties uz SPKC publiski pausto informāciju, slimība pašlaik izplatās ļoti strauji un nekontrolēti, un tas nozīmē, ka vīruss ir visur. Lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus, ļoti svarīgi šobrīd ir par 40-60% samazināt savus ikdienas kontaktus ar citiem cilvēkiem.

Vienlaikus vakcinācija pret Covid-19 saglabājas kā galvenā stratēģija kopīgai vīrusa uzvarēšanai. Pateicoties 48% Latvijas iedzīvotāju, kas ir pilnībā noslēguši vakcinācijas kursu pret Covid-19, daļa sabiedrības jau ir pasargāta. Tomēr, lai vīrusa izplatību bremzētu, nepieciešama ātrāka un izlēmīgāka rīcība no tās sabiedrības daļas, kas ir vilcinājusies un vakcinēšanos atlikusi.

Lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības ātrumu, nepārslogotu veselības aprūpi un glābtu iespējami vairāk cilvēku dzīvības, valdība lēma izsludināt Latvijā ārkārtējo situāciju uz trīs mēnešiem. Veselības aprūpes resursu izsīkums, jaunu Covid-19 gadījumu lielais skaits pēdējās dienās, zemā vakcinācijas aptvere un epidemioloģijas ekspertu prognozes ir apstākļu kopums, kas lika valdībai nekavējoties pieņemt lēmumu par stingriem drošības pasākumiem visā Latvijas teritorijā.



 Rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.5.apakšpunkts: “darbiniekiem (amatpersonām), kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs (izglītības iestāžu darbinieki, ārstniecības personas, drošības un glābšanas dienestu darbinieki un ieslodzījuma vietu darbinieki) un kas uzsākuši vakcināciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet nav pabeiguši vakcinācijas kursu, Covid-19 testi SARS-CoV-2 RNS vai antigēna noteikšanai tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam”