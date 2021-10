Piešķir papildu finansējumu 7,06 miljonu eiro apmērā biznesa inkubatoru atbalsta programmas turpināšanai līdz 2023.gada beigām

Atbalstot grozījumus ES fondu atbalsta programmas nosacījumos, Ministru kabinets otrdien apstiprināja piešķirt papildu finansējumu 7,06 miljonu eiro apmērā biznesa inkubatoru atbalsta programmas turpināšanai līdz 2023.gada beigām, aģentūru LETA informē Ekonomikas ministrijā (EM).

Finansējumu paredzēts piešķirt 11 reģionālo biznesa inkubatoru un to atbalsta vienību, kā arī radošo industriju inkubatora turpmākās darbības nodrošināšanai.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) norāda, ka biznesa inkubatoru programma sevi ir pierādījusi kā pieprasītu un veiksmīgu instrumentu jaunu un eksportspējīgu uzņēmumu izveidei. Arī turpmāk tas būs būtisks atbalsts uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšanai reģionos, kur saņemt atbalstu idejām, atspērienu uzņēmējdarbībai un finansiālu grūdienu izaugsmei, lai radītu ne tikai jaunus un eksportspējīgus produktus, bet arī nodrošinātu jaunas darba vietas un celtu labklājības līmeni Latvijas iedzīvotājiem kopumā.

Tāpat, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt komersantiem vienotu elektronisku platformu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) sniegtā atbalsta pieteikšanai, informācijas iegūšanai par pieejamajiem atbalsta instrumentiem, kā arī ar mērķi nodrošināt komersantiem pārskatāmu informāciju par līdz šim saņemto atbalstu, LIAA ir izveidojusi vienotu Valsts platformu biznesa attīstībai "www.business.gov.lv".

Paredzēts, ka platforma nodrošinās arī iespējas iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai, tai skaitā šajā atbalsta programmā, un tiešsaistē sazināties ar LIAA speciālistiem.

EM atzīmē, ka atbalsta programmas ietvaros tiek nodrošināts pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsts, kā arī ekspertu konsultācijas un specifisku semināru organizēšana biznesa inkubatoru dalībniekiem - jaunajiem komersantiem. Papildu finansējuma ietvaros inkubācijā plānots papildu uzņemt vismaz 50 jaunus komersantus, kā arī nodrošināt esošo LIAA atbalsta vienību darbību Bauskā, Cēsīs, Gulbenē, Jēkabpilī, Saldū un Talsos.

Pašlaik esošais atbalsta programmas kopējais finansējums ir 28,12 miljoni eiro, tajā skaitā Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums 22,76 miljoni eiro un valsts budžeta finansējums 5,36 miljoni eiro.

Atbalsta programmas ietvaros līdz 2023.gada 31.decembrim kopumā plānots sniegt atbalstu 580 komersantiem, nefinansiālu atbalstu plānots sniegt kopumā 1030 komersantiem, darba vietu pieaugumu palielināt par 2150 darbiniekiem. Savukārt radošo industriju inkubatorā kopumā plānots sniegt atbalstu 90 komersantiem, nefinansiālo atbalstu - 2500 komersantiem.

Papildu finansējums biznesa inkubatoru darbības turpināšanai piešķirts no neiztērētā finansējuma atbalsta programmā ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai.

Līdz 2021.gada 31.augustam biznesa inkubatoru programmā atbalstīti jeb saņēmuši inkubācijas atbalstu 837 komersanti, no kuriem 30% atbilst kādai no RIS3 nozarēm vai vidējo un augsto tehnoloģiju nozarei, savukārt radošā biznesa inkubatora dalībnieku vidējais eksporta apjoms no apgrozījuma sastāda 42%.

Līdz augustam atbalsta programmā kopumā izlietots 19,7 miljoni eiro, savukārt dalībnieku nomaksāto nodokļu apmērs ir 20,3 miljoni eiro jeb vairāk kā programmā izlietots. Inkubatoru dalībnieku piesaistītās investīcijas ir 26,2 miljoni eiro. Tādējādi secināms, ka ne tikai pieprasījums pēc biznesa inkubatoru atbalsta ir augsts, bet arī programmas atdeve kopumā ir augsta.