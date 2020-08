Pirmajās trīs svētku dienās Aglonas bazilikas teritorijā drīkstēs uzturēties ne vairāk kā 400 personas

Maksimālais cilvēku skaits, kas drīkstēs uzturēties Aglonas bazilikas teritorijā no 11.augusta līdz 13.augustam, ir 400 personas, aģentūra LETA uzzināja Tieslietu ministrijā. Savukārt 14.augustā no plkst.7 līdz 13.30 un 15.augustā no plkst.7 līdz 10 teritorijā drīkstēs atrasties ne vairāk kā 500 personas.

Turpretim 14.augustā no plkst.19 un 15.augustā no plkst.12 teritorijā drīkstēs atrasties līdz 3000 personu.

Apmeklētāju uzturēšanās Sakrālajā laukumā 14.augustā no plkst.19 un 15.augustā no plkst.12 tiks sadalīta sektoros, lai nodrošinātu distanci starp cilvēkiem.

Ministrijā atzīmēja, ka visa Aglonas bazilikas teritorija svētku laikā tiks norobežota un to kontrolēs atbildīgo institūciju pārstāvji. Arī Svētavots būs norobežots un atradīsies daļēji ārpus svētkus norises teritorijas, nodrošinot piekļuvi tam gan no teritorijas iekšpuses, gan ārpuses.

Svētku apmeklētājiem ir jāievēro distance - vismaz divi metri - un tie tiek aicināti neveidot rindas, kā arī nedrūzmēties ārpus Aglonas bazilikas teritorijas, piemēram, stāvlaukumos un pie Sakrālā laukuma vārtiem. Ikvienam ir jāievēro valstī noteiktie un svētku organizatoru noteiktie piesardzības pasākumi, tai skaitā jāizvairās no koplietošanas priekšmetu lietošanas, kā arī bieži un rūpīgi jāmazgā rokas.

Cilvēku plūsmas regulāciju gan pirms svētku dievkalpojumiem, gan to laikā un pēc dievkalpojumiem, kā arī sabiedriskās drošības un epidemioloģisko prasību ievērošanu un kontroli sevišķi pastiprināti nodrošinās atbildīgo institūciju pārstāvji.

Saistībā ar Covid-19 ierobežošanas pasākumiem autotransporta novietošanas iespējas Aglonas ciematā būs ierobežotas un situācijā, kad apmeklētāju skaits pārsniegs pieļaujamo, pastāvot epidemioloģiskajiem riskiem, var tikt liegta apstāšanās un stāvēšanas iespēja ciemata teritorijā.

Svētceļniekiem nepieciešams pieteikt naktsmītnes, jo tās tiks nodrošinātas tikai 500 cilvēkiem. Tie, kas Aglonā vēlēsies palikt pa nakti, aicināti sazināties ar Aglonas Bazilikas draudzi par iespējām palikt Katoļu ģimnāzijas telpās.

Svētku laikā Aglonas svētvietas teritorijā nenotiks tirdzniecība un netiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi.

Svētkos bazilikas teritorijā dežurēs mediķi. Palīdzība tiks sniegta pirmās palīdzības punktos dzeltenas krāsas mediķu teltī un Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu mašīnās.

Svētku apmeklētāji tiek aicināti ievērot piesardzību uguns un ūdens tuvumā, izvēlēties laikapstākļiem piemērotu apģērbu. Tveicē no pārkaršanas un karstuma dūriena pasargā galvassega, kā arī regulāra padzeršanās, pirms vēl parādās slāpes, atzīmēja ministrijā.

Svētkos par savu veselību īpaši jādomā tiem, kuri slimo ar kādu hronisku saslimšanu, piemēram, sirds un asinsvadu saslimšanas, un jāievēro veselības stāvoklim atbilstošs režīms, kā arī jāņem līdzi sev nepieciešamie medikamenti. Ja saslimšanai raksturīgi samaņas traucējumi, kabatā jānēsā zīmīte, kurā norādīts vārds, uzvārds, saslimšana, kā arī piederīgā tālruņa numurs. Kritiskā situācijā šī informācija mediķiem atvieglo palīdzības sniegšanu.

Svētkus translēs arī plašsaziņas līdzekļi, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti tos vērot attālināti.

Ikviens, kuram ir elpceļu infekcijas slimības simptomi vai kurš šaubās par savu veselības stāvokli, ir aicināts palikt mājās un piedalīties dievkalpojumos attālināti, tādējādi rūpējoties par sevi un citiem.

Ja parādās elpceļu infekcijas pazīmes, jālieto sejas maska vai mutes un deguna aizsegs, jo pastāv citu cilvēku inficēšanas risks. Šādos gadījumos iedzīvotāji tiek aicināti vērsties pie medicīniskās palīdzības sniedzējiem svētvietā un sazināties ar savu ģimenes ārstu.

Ministrijā vērsa uzmanību, ka personas, kam diagnosticēta Covid-19 infekcija un noteikta izolācija, Covid-19 kontaktpersonām ir pienākums ievērot mājas karantīnu un personām, kuras ir ieradušās no valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, ir pienākums ievērot 14 dienu pašizolāciju un nedrīkst apmeklēt Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku pasākumus.

Tāpat ministrijā atgādināja - ja tiek apmeklētas publiskas vietas, ir iespēja lejupielādēt lietotni "Apturi Covid". Lietotne "Apturi Covid", ir izveidota, lai ātrāk uzzinātu, vai ir gadījies būt kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Izmantojot lietotni, var savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.