Prasība vakcinēties veselības, izglītības un sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem varētu stāties spēkā novembrī

Ar 1.novembri varētu stāties spēkā prasība obligāti vakcinēties visiem darbiniekiem veselības, izglītības un sociālo aprūpes iestādēs, otrdien Ministru kabineta sēdē sacīja Daniels Pavļuts (AP).

Politiķis pieļāva, ka šāda prasība potenciāli varētu stāties spēkā arī citu sfēru darbiniekiem, ja tā tiktu nolemts.

Veselības ministrs pauda, ka iepriekš minētajās sfērās pārejas periodā no 11.oktobra līdz 1.novembrim strādāt vēl varēs ar 72 stundas derīgiem Covid-19 testiem, bet par tiem būs jāmaksā pašiem darbiniekiem, izņemot gadījumus, ja sākts vakcinācijas process.

Savukārt pārveidotos noteikumus Covid-19 izplatības ierobežošanai paredzēts skatīt tikai nākamajā nedēļā, piebilda Pavļuts.

Viņš norādīja, ka ar jauno regulējumu paredzēts paplašināt drošajā un daļēji drošajā līmenī sniegto pakalpojumu skaitu, proti, tos varēs saņemt tikai personas ar Covid-19 sertifikātiem vai citos gadījumos - arī personas ar negatīviem Covid-19 testu rezultātiem.

Pārveidoto noteikumu mērķis būs samazināt inficēšanās un Covid-19 pacientu skaita slimnīcās pieauguma tendenci, pirms ir notikusi slimnīcu pārslodze.

Vienlaikus Pavļuts minēja, ka pēc iespējas ir jāsaglabā ekonomiskā un sociālā aktivitāte.

Veselības ministrs pauda, ka, ja regulējumu 28.septembrī apstiprinātu Ministru kabinetā, jaunās prasības varētu stāties spēkā 11.oktobrī.

Kā ziņots, līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 778 000 jeb ap 41,3% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 695 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 113 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 808 000 jeb nepilnus 43% no visiem valsts iedzīvotājiem.