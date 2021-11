Precizē Covid-19 sertifikāta uzrādīšanas termiņu darba attiecībās

Ņemot vērā lielo vakcinācijas procesu uzsākušo nodarbināto skaitu valsts pārvaldē, pašvaldībās un to kapitālsabiedrībās, kā arī privātajā sektorā, Ministru kabinets 9. novembrī lēma precizēt nosacījumus par darba pienākumu pildīšanu, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu no 15.novembra. Par to informē Komunikācijas departamenta vadītājas vietniece Zane Berķe.

Izmaiņas paredz, ka publiskajā sektorā nodarbinātie, kuri līdz 15. novembrim būs uzsākuši vakcinācijas kursu (saņēmuši vakcīnas 2 devas vai 1 devu), taču vēl nebūs saņēmuši sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, varēs turpināt pildīt darba pienākumus attālināti vai klātienē. Jāņem vērā, ka šīm personām vakcinācijas sertifikāta iegūšanas galīgais termiņš ir šā gada 15. decembris. Līdz tam nodarbinātie klātienē turpina darbu, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas ir ne vecāks par 72 stundām, turklāt testēšana jāveic par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

Tādi paši nosacījumi attiecas arī uz privātajā sektorā nodarbinātajiem, kuri darba pienākumus privātajā sektorā veic klātienē un nonāk tiešā saskarsmē ar klientiem, ir pakļauti inficēšanās riskam vai nodrošina uzņēmuma darbības nepārtrauktību. Nodarbinātajiem, kurus darba devējs, izvērtējot riskus, informēja par pienākumu vakcinēties, ir jānoslēdz vakcinācijas kurss un sertifikāts jāsaņem līdz 15. decembrim, līdz tam turpinot pildīt darba uzdevumus klātienē ar testēšanas sertifikātu.

Latvijas ekonomikas izaugsmi un sabiedrības kopējo labklājību būtiski ietekmē lielais saslimušo iedzīvotāju īpatsvars un slimības ierobežošanai noteiktie drošības pasākumi. Lielākoties ar Covid-19 slimo un slimnīcās nonāk tieši nevakcinētie iedzīvotāji, kuru liktenis izšķiras pie plaušu ventilācijas aparāta. Tāpēc atgādinām, ka no 15. decembra arī visi pārējie, kuri privātajā sektorā darba pienākumus veic klātienē jeb ārpus savas dzīvesvietas (arī individuāli, piemēram, mežistrādē un lauksaimniecībā nodarbinātajiem, kravas transportlīdzekļu vadītājiem, apkopējiem, sargiem u.tml.), tos varēs pildīt tikai, uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

9.novembra Ministru kabineta sēdē pieņemti arī lēmumi izejai no tā sauktā mājsēdes regulējuma – tas paredz, ka “zaļā režīmā” no 15.novembra ar pietiekami plašu pakalpojumu pieejamību, klātienes izglītību un tirdzniecību var rēķināties iedzīvotāji ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Savukārt pārējiem būs pieejams tikai pakalpojumu pats minimums.

Jāņem vērā, ka darba pienākumu pildīšanai gan publiskajā, gan privātajā sektorā derīgs ir arī Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, taču tā derīguma termiņš ir 180 dienas pēc Covid-19 testa veikšanas, kura pozitīvs rezultāts ir laboratoriski apstiprināts. Prasība darba pienākumus veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ir spēkā visu pandēmijas laiku, kura ilgums vēl joprojām nav prognozējams. Līdz ar to vakcinācija pret Covid-19 ir būtiskākais nosacījums, lai ne tikai varētu pilnvērtīgi pildīt darba pienākumus, bet arī saīsinātu vīrusa izplatības intensitāti Latvijā. Pandēmijas beigas nozīmētu ierobežojumu atcelšanu un brīvas iespējas klātienē pulcēties, mācīties, strādāt un izklaidēties.

Gadījumus, kur personas objektīvu veselības iemeslu dēļ nevar pagaidām vakcinēties, izvērtē klīniskās universitātes slimnīcas speciālists vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīlijs, kas nosaka vakcinācijas atlikšanas termiņu. Nodarbinātie ar atliktu vakcinācijas termiņu varēs veikt valsts apmaksātu testēšanu un turpināt darba pienākumu pildīšanu. 10 dienu laikā pēc atliktās vakcinācijas termiņa beigām, nodarbinātajam ir jāuzsāk un atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai jāpabeidz vakcinācijas kurss, lai saņemtu vakcinācijas sertifikātu.

Pandēmijai turpinoties, attālinātais darbs ir prasība visiem, kuru darba specifika ļauj pildīt savus darba vai amata pienākumus no savas dzīvesvietas.