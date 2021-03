Premjers sola ierobežojumu pārkārtošanu mērīt septiņas reizes un izvēlēties pareizāko ceļu

Ierobežojumu pārkārtošanu mērīsim septiņas reizes un izvēlēsimies pareizāko ceļu, otrdien pēc valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdes preses konferencē atzina Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Rezumējot kopsēdē secināto, premjers informēja, ka saslimstība ar Covid-19 joprojām ir augsta, slimnīcās ir krīzes situācija, turklāt patlaban visos Latvijas reģionos ir izplatījies jaunais, daudz bīstamākais Covid-19 paveids.

"Tas viss valdības darbu padara sarežģītāku. Mēs vēlamies novērst Covid-19 "trešā viļņa" celšanos, bet vienlaikus vēlamies ātrāk atgriezties normālā dzīvē, kur viens no svarīgākajiem elementiem ir vakcinācija pret Covid-19. Bet kamēr notiek vakcinācija, mums ir kopīgiem spēkiem jāpārkārto ierobežojumi," atzina Kariņš.

Viņš informēja, ka ministriju pārstāvju un ekspertu veidojošajai Operatīvās vadības grupai tika uzdots līdz nākamai nedēļai izstrādāt divus rīcības variantus, kā pārkārtot ierobežojumus.

"Tagad notiks septiņu reižu mērīšana. Cerams, ka Operatīvā vadības grupa piedāvās variantus, lai valdība varētu izveidot pareizāko ceļu," sacīja Ministru prezidents.

Kariņš piebilda, ka eksperti līdz šim nav varējuši vienoties par pareizāko rīcības modeli, tāpēc Operatīvās vadības grupai tika uzdots izstrādāt vairākus variantus. Viņš stāstīja, ka citu valstu pieredze liecina, ka, atceļot ierobežojumus, sākas Covid-19 "trešais vilnis", kas rada graujošas sekas.

"Mūsu valstī apstākļi ir atšķirīgi. Tomēr ar turpmāko rīcību mums ir jāapvieno ne tikai valdība, bet arī lielākā daļa sabiedrības," uzsvēra Kariņš.

Jau ziņots, ka pirmdien Latvijā atklāti 645 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 17 ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Starp mirušajiem viens bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, deviņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pirmdien Latvijā veikti 14 225 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem nokrities no 7,9% līdz 4,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Vienlaikus pagājušās diennakts pozitīvo testu īpatsvars bijis zemākais kopš 16.novembra.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 87 103, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1638 jeb 1,88% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir 493,1 gadījumi. Ceturtdien pirmo reizi kopš pagājušā gada decembra vidus tas Latvijā bija zemāks par 500. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 9406 personām.