Profesionālā pilnveide notiks attālināti; precizē citus piesardzības pasākumus

3. novembrī valdība lēma pilnveidot esošo regulējumu piesardzības pasākumiem. Tāpat pieņemts lēmums, ka turpmāk arī profesionālā pilnveide pieaugušajiem notiks attālināti.

Ņemot vērā, ka epidemioloģiskā situācija nav uzlabojusies, šobrīd nav pamata atcelt jau esošos ierobežojumus un joprojām ir nepieciešams mazināt cilvēku pulcēšanos ārpus darba kolektīva un mājsaimniecības. Līdz ar to valdība lēma, ka ierobežojumi sporta pasākumiem un grupu treniņiem iekštelpās tiek pagarināti līdz 13. novembrim. Tas nozīmē, ka telpās tāpat kā līdz šim būs iespējami individuāli treniņi, bet grupu nodarbības drīkstēs notikt ārpus telpām, neizmantojot garderobes.

Noteiktas arī stingrākas prasības masku lietošanai izglītības iestādēs. Proti, turpmāk gan bērniem no 13 gadu vecuma, gan skolotājiem sejas maskas būs jālieto atrodoties izglītības iestādes koplietošanas telpās vai vietās, kur satiekas skolotāji vai tiekas vairāku grupu bērni. Masku var nelietot, piemēram, klases telpās, kur kopā ir vieni un tie paši bērni.

Tāpat arī precizēts, ka bēru ceremonijā 10 cilvēku ierobežojums neietver cilvēkus, kas tās laikā veic tiešus darba pienākumus, piemēram, izvadītājus un citas personas, kas sniedz pakalpojumu. Tas nozīmē, ka vienlaikus bērēs var pulcēties kopā 10 piederīgie.

Savukārt no 7. novembra arī pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana notiks attālināti. Izņēmums ir šo programmu praktiskās daļas, bez kuru apguves nebūtu iespējams iegūt konkrētās prasmes.

Ar grozījumiem MK noteikumos, pieņemts lēmums sniegt atbalstu arī ģimenes ārstiem, daļēji samazinot slodzi, strādājot ar Covid-19 pacientu kontaktpersonām, ko noteikuši epidemiologi. Šobrīd ģimenes ārsta pienākums ir katru dienu sazināties ar epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, lai seko līdzi šo cilvēku veselības stāvoklim. Ņemot vērā, ka šo cilvēku skaits šobrīd būtiski palielinās, pieaug arī ārstu noslodze. Turpmāk lielāka loma būs šo cilvēku līdzestībai. Ģimenes ārsts ar katru sazināsies sākumā, vienojoties par veselības novērošanu, turpmāko saziņu, ja nepieciešams, un citiem aspektiem, kā arī mājas karantīnas noslēgumā, lai pārliecinātos par cilvēka veselības stāvokli un atļautu atgriezties ikdienas gaitās. Ģimenes ārsts varēs arī izvērtēt, kādos gadījumos un vai saziņa ar konkrēto cilvēku nepieciešama biežāk. Tāpat kā līdz šim kontaktpersonu uzraudzību veiks arī Veselības inspekcija.

*Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”