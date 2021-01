PTAC aicina izvēlēties prasībām atbilstošas sejas maskas bērniem

Šobrīd aktuāls ir jautājums par sejas maskām bērniem, ņemot vērā plašo piedāvājumu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) aicina patērētājus rūpīgi izvēlēties piemērotāko sejas maskas veidu.

Tā ka mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi un sejas maskas sabiedriskajā transportā jālieto arī bērniem no 7 gadu vecuma, kā arī sākot no 4.janvāra sejas maskas klātienes mācību laikā jālieto arī 1.- 4.klašu skolēniem, būtiski ir saprast kādu sejas masku bērnam iegādāties.

Sejas maskām bērniem ir jābūt atbilstošam izmēram, kā arī jāpārliecinās, ka maska der, un tiek lietota atbilstoši prasībām. Aicinām izvēlēties bērniem masku, nevis tikai, ņemot vērā to bērniem pievilcīgo izskatu (apdrukas, rotājumi), bet prioritāri - prasībām atbilstošu masku, kas būs efektīva un kalpos tam paredzētajam mērķim.

PTAC līdz šim, veicot sejas masku pieejamības un cenu monitoringu, novērojis, ka daudzos gadījumos tieši tekstila maskām netiek norādīts ne to auduma sastāvs, ne kopšanas informācija, ne lietošanas informācija. Tādēļ īpaši aicinām patērētājus pievērst uzmanību šiem aspektiem.



Pareiza maskas veida izvēle:

Vienreizlietojamas maskas nemedicīniskām vajadzībām;

Pareizi piestiprinātas maskas (cieši pieguļ degunam un zodam, sejas sānos nav lielu atstarpju);

Maskas, kas izgatavotas no auduma, kas nodrošina brīvu gaisa plūsmu (piemēram, kokvilnas);

Maskas, kas izgatavotas no cieši austa auduma (t.i., audumi, kas nelaiž cauri gaismu, turot to pie gaismas avota);

Maskas ar diviem vai trim slāņiem;

Maskas ar iekšējām filtru kabatām.

Nepareiza maskas izvēle:

Maskas, kuras lietojot veidojas lielas atstarpes, tās ir pārāk vaļīgas vai pārāk ciešas;

Maskas, kas izgatavotas no materiāliem, kuriem ir grūti elpot (piemēram, plastmasa vai āda);

Maskas, kas izgatavotas no brīvi austa auduma vai ir adītas vai no elastīga materiāla pagatavotas maskas;

Higiēniskās maskas, kas pagatavotas no materiāla, kas maina savas īpašības pēc mazgāšanas 600 C;

Maskas ar vienu slāni;

Maskas ar izelpas vārstiem vai ventilācijas atverēm.

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir izveidojusi bērniem saistošu informatīvu video par sejas masku nēsāšanu (ar to var iepazīties šeit), kā arī par sejas masku lietošanu aicinām sekot Veselības ministrijas norādēm.