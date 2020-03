PTAC informācija par pārceltajiem pasākumiem un biļetēm

Ņemot vērā, ka ar mērķi ierobežot “Covid-19” izplatību visā valstī no 13.marta līdz 14. aprīlim ir izsludināta ārkārtas situācija, ir atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi virs 200 cilvēkiem. Saskaņā ar Latvijā valdošo tiesību doktrīnu, tiesu praksi un normatīvo aktu regulējumu nepārvarama vara (šajā gadījumā valstī izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar “Covid-19” vīrusa izplatību) neatbrīvo puses no saistību izpildīšanas, bet gan attaisno to neizpildīšanu uz nepārvaramas varas laiku. Līdz ar to brīdī, kad nepārvarama vara būs izbeigusies, noslēgtie un “iesaldētie līgumi” atsāks savu darbību.

Tādējādi Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informē: ja puses nevienojas citādi, tad uz šo brīdi normatīvie akti neuzliek par pienākumu pakalpojumu sniedzējiem atmaksāt patērētājiem atcelto pasākumu biļešu vērtību. Taču uzreiz pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās pakalpojuma sniedzējiem ir jāatsāk noslēgto līgumu pildīšana. Sadarbībā ar Kultūras ministriju un pasākumu organizētāju nozares pārstāvjiem esam vienojušies, ka repertuārā ieplānotās izrādes un koncerti iespēju robežās tiks pārcelti uz vēlāku laiku, uz pasākumiem iepriekš iegādātās biļetes būs derīgas un pasākumu rīkotājiem nauda par biļetēm nav jāatmaksā. Informācija par pārcelto pasākumu norises laikiem tiks paziņota pēc iespējas ātrāk pēc ārkārtas situācijas beigām, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.

Gadījumā, ja pasākumu nebūs iespējams pārcelt un tas tiks atcelts, iespēju robežās patērētājiem tiks piedāvāts apmeklēt citu līdzvērtīgu attiecīgā organizatora pasākumu vai arī tiks atmaksāta nauda par iegādātajām biļetēm atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.

Konsultāciju tālrunis: 65452554.