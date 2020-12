PTAC: „NeoCube” magnētu komplekti vai citi šāda veida izstrādājumi ir bīstami jebkura vecuma bērniem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC) brīdina patērētājus, ka magnētiskais komplekts „NeoCube”, vai citi šāda veida izstrādājumi, var izraisīt nopietnus nelaimes gadījumus un tas var apdraudēt patērētāju, it īpaši, visa vecuma bērnu drošību un dzīvību. Tāpēc PTAC aicina pārtraukt izmantot šāda veida izstrādājumus un nekavējoties magnētus izmest drošā veidā, kā arī tos neiegādāties. Tāpat PTAC aicina tirgotājus netirgot “NeoCube” vai citas līdzīga veida preces, jo tas ir aizliegts! PTAC pirms vairāk kā nedēļas saņēma Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas (turpmāk - BKUS) vēstuli ar bažām, ka pēdējā mēneša laikā jau četriem dažāda vecuma bērniem ir bijusi apdraudēta dzīvība norīto magnētu dēļ, kā arī ar aicinājumu normatīvo aktu izmaiņām, lai tiktu aizliegta bērniem pievilcīgu priekšmetu tirgošana, kas sastāv no daudziem stipriem magnētiem.

„NeoCube” komplekti sastāv no sīkiem, spēcīgiem magnētiem, un to marķējumā bieži vien norādīts: „Nav paredzēti vecumā līdz 14 gadiem”. Magnētiskie komplekti un visas to sastāvdaļas jāsargā no bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem. Spēlējoties bērni šos mazos magnētus var norīt vai aizrīties. Norijot vairāk nekā vienu magnētu, tie var savstarpēji pievilkties un izraisīt zarnu perforāciju, infekciju vai nosprostojumu, kas var būt nāvējoši. Šādu magnētu ieelpošana var radīt bīstamus ievainojumus un, notiekot aspirācijai plaušās, nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Turklāt, kā rāda BKUS prakse, magnētus norij ne tikai mazi bērni, bet arī skolas vecuma bērni.

Pēc PTAC novērojumiem, šādas rotaļlietas pamatā tiek piedāvātas e-komercijas vietnēs, PTAC jau ir uzsācis šo rotaļlietu izņemšanu no Latvijā reģistrētiem komersantiem, taču ārzemju interneta vietnēs joprojām pastāv iespēja iegādāties šāda veida produkciju.

PTAC aicina patērētājus nekādā gadījumā nelietot un neiegādāties „NeoCube” vai citus šāda veida izstrādājumus ne Latvijas, ne ārvalstu tirdzniecības vietnēs, kā arī aicinām komersantus tos netirgot, lai patērētājiem nebūtu pieejami šādi izstrādājumi. Pat tad, ja šie magnētus saturošie izstrādājumi tiek mērķēti pieaugušo auditorijai, tie ir pievilcīgi un bīstami bērniem, par ko liecina pēdējie BKUS paziņojumi.

PTAC vērš uzmanību, ja ir aizdomas, ka ir norīts viens vai vairāki magnēti, nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība. Medicīniskie simptomi, kurus iespējams novērot ir vēdera sāpes, slikta dūša, vemšana un caureja. Vēršam uzmanību, ka rentgenā vairākas magnētiskās daļas var parādīties kā viens objekts.

Kā rīkoties traumu gadījumos, var uzzināt BKUS sagatavotajā infografikas materiālā šeit.

Normatīvo aktu regulējums

Uz rotaļlietām ar magnētiem attiecas Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumi Nr.132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi”, kā arī piemērojamais standarts nosaka, ka rotaļlietās esošo magnētu magnētiskās plūsmas indeksam jābūt mazākam par 50 kG2mm2 (0,5 T2mm2) vai arī tie nedrīkst veidot/būt sīkas detaļas, kuras var norīt, arī pēc rotaļlietas salūšanas. Ņemot vērā šo regulējumu, rotaļlietas ar stiprākiem magnētiem nedrīkst atrasties tirdzniecībā. PTAC pirms dažiem gadiem gan brīdināja patērētājus, gan arī konstatēja vairākas tirdzniecības vietnes, kurās varēja iegādāties “NeoCube”, kā arī aizliedza šo preču piedāvāšanu patērētajiem. PTAC iepriekš ir veicis arī atsevišķu magnētus saturošu preču testēšanu, neatbilstības netika konstatētas. Tomēr 2020.gadā 2 paraugiem rotaļlietu komplektā ietilpstošajiem magnētiem magnētiskās plūsmas indekss pārsniedza pieļaujamo normu (6,24-18,72 reizes). Tās mazā magnētu izmēra dēļ var radīt aizrīšanās risku vai, cilvēka ķermenī savstarpēji pievelkoties vai savienojoties ar metālisku priekšmetu, var izraisīt nopietnu vai nāvējošu ievainojumu.

“Neskatoties uz PTAC darbībām – sabiedrības informēšanu par šādu rotaļlietu bīstamību un aizliegumu tās piedāvāt tirgū, šie Neokubi diemžēl, laiku pa laikam atkal tiek piedāvāti interneta veikalos ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, tai skaitā populārākajās tiešsaistes tirdzniecības platformās,” atzīst PTAC direktore Baiba Vītoliņa.

B. Vītoliņa turpina: “PTAC ieskatā, arī gadījumos, kad komersants ir izvietojis brīdinājumus, ka magnētu komplekts nav rotaļlieta un paredzēta bērniem, tā ir uzskatāma par rotaļlietu, jo ir pievilcīga bērniem, un tās galvenā auditorija ir bērni. Tādēļ magnēti rotaļlietās ir izvirzīta par PTAC 2021.gada prioritāti, kas nozīmē, ka tiks pastiprināti pārbaudīta šādu preču pieejamība tirdzniecībā.”

Aicinām patērētājus būt vērīgiem un ne tikai neiegādāties “NeoCube” un līdzīga tipa preces, bet arī ziņot PTAC pa tālruni 67388639 vai pa e pastu: pasts@ptac.gov.lv , ja šādas preces pamana tirdzniecībā.